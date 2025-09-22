Alexandr Wang, cel mai tânăr miliardar din lume, le cere copiilor să lase jocurile și sportul pentru „vibe coding”

Alexandr Wang, antreprenorul care a devenit miliardar la doar 24 de ani și conduce acum un laborator de inteligență artificială în cadrul Meta, a transmis un mesaj provocator pentru tinerii din generația Alpha: „uitați de jocuri, de sport și de hobby-urile tradiționale și dedicați-vă codării asistate de AI”. Declarațiile sale, făcute într-un podcast al Technology Business Programming Network, au stârnit dezbateri intense despre educație, tehnologie și modul în care copiii ar trebui să-și petreacă timpul liber.

Wang, astăzi în vârstă de 28 de ani, conduce la Meta un laborator cu 100 de specialiști pe care îl descrie drept „mai dens în talente decât oricare altul din Silicon Valley”. El crede că momentul actual seamănă cu începutul revoluției calculatoarelor, când adolescenți precum Bill Gates și Mark Zuckerberg au avut un avantaj decisiv fiindcă au crescut „jucându-se cu primele mașini”.

„Dacă ai 13 ani, ar trebui să îți petreci tot timpul făcând vibe coding. Așa ar trebui să îți trăiești viața”, a declarat Wang, convins că următorul mare antreprenor tehnologic se află deja printre adolescenții de azi. În opinia sa, diferența dintre generații este dată de timp: tinerii au libertatea de a experimenta neîntrerupt cu noile instrumente AI și pot aduna mii de ore de practică înainte de a intra pe piața muncii.

Vibe coding: programare prin limbaj natural și intuiție

Conceptul de „vibe coding”, popularizat de Wang, nu înseamnă programarea clasică în limbaje complicate, ci interacțiunea creativă cu inteligența artificială. Utilizatorul își descrie intenția în limbaj natural, iar AI generează cod funcțional pe baza cerințelor. Scopul nu este doar productivitatea, ci și dezvoltarea unei „intuiții” tehnologice care, în viziunea lui Wang, va deveni esențială în viitor.

„Literalmente tot codul pe care l-am scris va fi înlocuit de ceea ce va produce un model AI”, explică el. De aceea, contează mai puțin memorarea sintaxei și mai mult capacitatea de a ghida și rafina algoritmii inteligenți. Wang susține că 10.000 de ore petrecute experimentând cu aceste instrumente ar putea oferi tinerilor un avantaj enorm în economia viitorului.

Exemplele care îi dau dreptate nu lipsesc: Sundar Pichai, CEO Google, a dezvăluit că peste 30% din codul companiei este generat deja de AI, iar Sebastian Siemiatkowski, fondatorul Klarna, poate testa idei în doar 20 de minute datorită acestor tehnologii. Pentru Wang, acesta este semnalul că rolul inginerului se schimbă radical.

Reacții și provocări pentru educație și societate

Mesajul miliardarului nu este lipsit de controverse. Specialiști în educație și părinți avertizează că sportul, jocurile și activitățile sociale rămân vitale pentru dezvoltarea fizică și emoțională a copiilor. Însă Wang nu vede un conflict între sănătate și tehnologie, ci o oportunitate de a profita de un moment unic: „Acest moment se întâmplă chiar acum, iar cei care petrec cel mai mult timp cu noile tehnologii vor avea un avantaj imens”, afirmă el.

În paralel, laboratorul Meta pe care îl conduce se concentrează pe cercetare, produs și infrastructură, cu ambiția de a crea modele „superinteligente” și de a construi unele dintre cele mai mari centre de date din lume. Wang este entuziasmat și de viitorul hardware-ului, menționând ochelarii inteligenți Meta ca pe un pas către „o îmbunătățire cognitivă” care ar putea spori capacitățile mentale ale utilizatorilor.

Indiferent dacă sfatul de a „uita de jocuri și sport” este urmat întocmai, declarațiile lui Alexandr Wang pun în prim-plan o realitate pe care părinții, profesorii și tinerii nu o pot ignora: inteligența artificială redefinește rapid modul în care învățăm și lucrăm. Pentru generația Alpha, alegerea între timpul petrecut cu tehnologia și activitățile tradiționale ar putea decide cine va fi „următorul Bill Gates” despre care vorbește tânărul miliardar.