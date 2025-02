„Alexander și cea mai oribilă excursie”, comedia de familie care sosește pe Disney+

Disney+ aduce o nouă comedie de familie plină de aventuri și momente hilare: „Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip”. Filmul va avea premiera exclusiv pe platformă pe 28 martie 2025, promițând să fie o poveste captivantă despre ghinion, familie și o vacanță care ia o turnură neașteptată.

Regizat de Marvin Lemus și scris de Matt Lopez, filmul este inspirat de îndrăgita carte „Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day” de Judith Viorst. Cu o distribuție impresionantă, care include Eva Longoria, Jesse Garcia și Cheech Marin, această producție adaugă o nouă dimensiune aventurilor lui Alexander, ducându-l pe un drum plin de peripeții în inima Mexicului.

Povestea îl urmărește pe Alexander Garcia (interpretat de Thom Nemer), un băiat de 11 ani care este convins că are cel mai mare ghinion din lume. Mama sa, Val (Eva Longoria), decide să organizeze o vacanță perfectă de primăvară pentru a-și aduce familia mai aproape. Astfel, ei pornesc într-o aventură în Mexico City cu un RV de lux, o oportunitate pentru Val de a-și combina munca de jurnalist de turism cu timpul petrecut cu cei dragi.

Dar, după cum sugerează și titlul filmului, “ALEXANDER AND THE TERRIBLE, HORRIBLE, NO GOOD, VERY BAD ROAD TRIP”, nimic nu merge conform planului. Vacanța visată se transformă rapid într-un coșmar, plin de ghinioane și situații absurde. Totul culminează cu descoperirea unui idol blestemat, care pare să fie sursa tuturor problemelor. Pentru a scăpa de necazuri, familia trebuie să își unească forțele și să returneze artefactul la locul său de drept.

Distribuție de excepție și un umor spumos, pe Disney+

Pe lângă Eva Longoria și Jesse Garcia, filmul aduce pe ecran o distribuție diversă și talentată:

Paulina Chávez în rolul Miei, sora adolescentă a lui Alexander

Rose Portillo ca bunica Lidia

Cheech Marin în rolul bunicului Gil

Cristo Fernández, Harvey Guillén, Mabel Cadena și Michelle Buteau completează o distributie plina de carismă

Regizorul Marvin Lemus, cunoscut pentru abordarea sa modernă asupra comediei și poveștilor de familie, promite o combinație de umor autentic, aventură și emoție. Filmul îmbină perfect dialoguri amuzante, situații neașteptate și un mesaj puternic despre importanța familiei, chiar și în momentele cele mai dificile.

Disney+ continuă să impresioneze cu producțiile sale originale

Cu această nouă comedie, Disney+ își întărește poziția ca una dintre cele mai importante platforme de streaming pentru conținut original de calitate. Pe lângă filmele clasice Disney, Pixar, Marvel și Star Wars, serviciul oferă acum și comedii originale pentru întreaga familie, cum este și acest film.

Dacă îți plac filmele de familie pline de aventură și comediile cu ghinion, „Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip” este o alegere perfectă. Pregătește-te pentru o porție zdravănă de râs și urmărește-l pe Alexander și familia lui în cea mai dezastruoasă vacanță a vieții lor, începând cu 28 martie 2025, exclusiv pe Disney+