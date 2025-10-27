Alertă în centrul Capitalei după un apel la 112: o persoană a anunțat un miros puternic de gaz

O nouă alertă a fost declanșată în centrul Bucureștiului în această seară, după ce un apel la numărul unic de urgență 112 a semnalat prezența unui miros puternic de gaz într-o zonă intens circulată a orașului. Situația a generat o intervenție rapidă a autorităților, care acționează pentru a preveni orice incident.

Update ora 19:15

Primarul interimar a declarat că s-a restricționat traficul în zonă din cauza unei avarii la o țeavă. În momentul de față echipele Distrigaz intervin la fața locului. De asemenea, sunt prezente și mai multe echipaje de pompieri.

Update ora 19:13

Ajunse la fața locului, autoritățile au confirmat că, într-adevăr, se simte miros de gaz, iar acum se iau măsurile necesare.

Știrea inițială

Miros puternic de gaz pe bulevardul Ion Câmpineanu

Incidentul a fost raportat pe bulevardul Ion Câmpineanu, în apropierea unor clădiri de birouri și spații comerciale, unde există un șantier în lucru. Potrivit informațiilor transmise, o echipă amplă de la Distrigaz a fost trimisă de urgență la fața locului pentru a verifica sursa posibilă a scurgerii de gaz și pentru a se asigura că zona este sigură pentru locuitori și trecători.

Știrea este în curs de actualizare…

Explozia din Rahova readuce în atenție pericolul scurgerilor de gaz în București

Episodul de pe Calea Rahovei continuă să producă efecte serioase în zonă. În data de 17 octombrie, o explozie puternică a lovit un bloc în Sectorul 5 din București, provocând prăbușirea parțială a etajelor superioare — etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci — și afectând structura clădirii. Evenimentul a făcut 3 victime decedate și a rănit aproximativ 15–20 de persoane, dintre care 15 au fost transportate la spital, conform rapoartelor oficiale.

Particular, în urma investigațiilor post-explozie s-a constatat că apartamentul de la etajul 5, acolo unde ar fi izbucnit deflagrația, avea instalată o centrală termică proprie pe gaz, fapt care pune sub semnul întrebării modul în care evoluaseră rețelele interioare și verificările anterioare.

În săptămânile ce au urmat, autoritățile au continuat să identifice noi scurgeri de gaze în zona blocului afectat și în imobilele din vecinătate. Distrigaz Rețele a decis să aplice din nou sigiliu pe rețelele afectate, deși alimentarea cu gaze ar fi trebuit să fie reluată gradual.

Aproximativ 1.000 de locatari au rămas fără gaz după ce inspectorii au descoperit pierderi în conductele de alimentare, iar în 142 de apartamente s-au găsit defecțiuni la instalațiile individuale sau comune. În plus, locatarii reclama că unele conducte vechi — montate încă din 1980 — prezintă fisuri, iar în unele cazuri s-ar fi rupt sigilii puse anterior de către Distrigaz.