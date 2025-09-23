Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 10:00
de Alexandru Puiu

Alcoolemia permisă în Codul Rutier din România. Când îți pierzi permisul de conducere, când ajungi la închisoare pentru băut
Alcoolemia la volan în România

În România, legislația rutieră privind consumul de alcool la volan rămâne una dintre cele mai stricte din Europa. Codul Rutier din 2025 menține principiul toleranței zero față de șoferii care consumă băuturi alcoolice înainte de a urca la volan. Chiar și un singur pahar de vin sau bere poate avea consecințe grave, iar regulile actuale stabilesc foarte clar pragurile la care pierzi permisul sau la care ajungi în fața unui dosar penal.

Testarea șoferilor se face de obicei cu aparatul etilotest, iar valorile înregistrate decid tipul sancțiunii. De la o simplă amendă și suspendarea permisului, până la închisoare de la unu la cinci ani, Codul Rutier prevede sancțiuni dure pentru a descuraja consumul de alcool la volan.

Când rămâi fără permis pentru alcoolemie

În cazul în care etilotestul indică valori între 0.01 și 0.39 mg/l alcool pur în aerul expirat, șoferul este sancționat contravențional. Amenda variază între 9 și 20 de puncte, adică între 1.822,5 lei și 4.050 lei, iar permisul este suspendat pentru o perioadă de 90 de zile.

Șoferul are dreptul să solicite repetarea testului după un interval de 15 minute, însă valoarea finală înregistrată va fi cea care contează. Dacă la a doua verificare rezultatul este zero, sancțiunea dispare. În schimb, dacă valoarea rămâne pozitivă, se aplică automat amenda și suspendarea permisului.

Această măsură este menită să descurajeze orice tentativă de a conduce după consumul de alcool, chiar și în cantități mici, considerându-se că reflexele și capacitatea de concentrare sunt afectate încă din primele zecimi de gram.

Când ajungi la închisoare pentru alcool la volan

Situația devine mult mai gravă atunci când aparatul indică o valoare de minimum 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din acel moment, fapta trece din zona contravențiilor în cea a infracțiunilor. Șoferului i se reține permisul pe loc, iar poliția deschide un dosar penal.

Următorul pas este recoltarea probelor biologice la o unitate medicală autorizată. Rezultatele sunt esențiale pentru stabilirea sancțiunii finale. Dacă îmbibația alcoolică depășește 0.80 g/l în sânge, conform articolului 336 din Codul Penal, pedeapsa prevăzută este închisoarea între unu și cinci ani. Dacă valoarea este de cel mult 0.79 g/l, fapta se încadrează tot la contravenție, dar sancțiunile rămân severe, cu amendă și suspendarea permisului.

În cazul producerii unui accident soldat cu victime, regulile devin implacabile: pedeapsa este închisoarea cu executare, indiferent de nivelul alcoolemiei. Instanța nu mai are posibilitatea de a dicta pedepse cu suspendare, iar șoferul răspunde penal pentru consecințele directe ale faptei sale.

România și politica toleranței zero

Prin aceste măsuri, România își menține reputația de țară cu reguli dure privind consumul de alcool la volan. Legislația actuală nu lasă loc de interpretări și încearcă să reducă la minimum riscurile rutiere. Statisticile arată că accidentele produse de șoferi băuți au un impact major, iar înăsprirea sancțiunilor urmărește exact prevenirea acestor tragedii.

Mesajul transmis este simplu: dacă ai consumat alcool, nu urci la volan. Indiferent că este vorba despre un pahar de vin sau de o concentrație mai mare, consecințele pot fi pierderea permisului, amenzi considerabile sau chiar închisoare.

