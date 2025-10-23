Ajutor pentru încălzire 2025. Unde se depun actele

Dacă locuiești în România şi îți asiguri încălzirea locuinţei în sezonul rece, poți beneficia de ajutorul pentru încălzire şi suplimentul pentru energie. Pentru anul 2025-2026, cererea împreună cu documentele care dovedesc veniturile, componenţa familiei şi sistemul de încălzire trebuie depuse la administraţia locală – primăria sau serviciul de asistenţă socială din raza domiciliului sau reședinței.

Ajutor pentru încălzire 2025

Depunerea dosarului presupune completarea unui formular tip („Cerere-Declaraţie pe propria răspundere”) şi ataşarea actelor. Actele necesare includ: copii după actele de identitate ale fiecărui membru de familie, certificatul de naștere pentru minori, certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț (după caz), documente care atestă dreptul asupra locuinței (contract de vânzare-cumpărare, închiriere, comodat etc.). De asemenea, sunt necesare documente privind venitul net mediu lunar al membrilor familiei, realizat în luna anterioară depunerii cererii, precum şi alte venituri realizate din chirii, activități independente sau alte surse. Trebuie declarate și bunurile deținute, deoarece ele influențează eligibilitatea.

Important: termenul de depunere variază în funcție de localitate, dar, în general, formularul se poate depune înaintea sezonului rece; după această dată, dreptul la sprijin se stabileşte pentru o perioadă mai scurtă. Pentru sezonul 2025-2026, perioada de încălzire acoperă de regulă lunile noiembrie-martie, în timp ce suplimentul pentru energie poate fi acordat pe tot parcursul anului.

Pentru a avea şanse maxime de aprobare, verifică site-ul primăriei locale pentru formularul actualizat şi pentru detaliile privind dosarul.