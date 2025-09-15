Ajutor lunar de 2.250 de la stat pentru patronii care angajează acești români. Cine primește subvenția

Statul continuă să sprijine angajatorii care oferă șanse reale pe piața muncii persoanelor aflate în situații vulnerabile sau celor care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă. În 2025, cuantumul principalelor subvenții acordate firmelor a rămas la nivelul de 2.250 lei pe lună pentru fiecare angajat încadrat, suma fiind menită să acopere parțial costurile salariale.

Aceste stimulente se aplică pentru mai multe categorii de persoane: de la absolvenți și tineri NEET, până la șomeri de lungă durată, persoane cu dizabilități sau susținători unici ai unor familii monoparentale. Pentru firme, avantajul este clar: pot beneficia de o reducere semnificativă a cheltuielilor, cu condiția de a păstra raporturile de muncă pentru o perioadă minimă stabilită de lege.

Cine beneficiază de subvenția de 2.250 de lei

Una dintre cele mai importante categorii vizate este cea a absolvenților de învățământ, fie că vorbim de liceu sau de facultate. Angajatorii care îi încadrează pe perioadă nedeterminată primesc timp de 12 luni câte 2.250 lei lunar pentru fiecare astfel de salariat. În același cuantum se acordă sprijinul și pentru angajarea tinerilor NEET, persoane cu vârste între 16 și 25 de ani care nu urmează studii, nu au loc de muncă și nu participă la programe de formare.

De același ajutor se bucură și angajatorii care oferă o șansă șomerilor de lungă durată, celor trecuți de 45 de ani, persoanelor aflate aproape de vârsta de pensionare sau celor care sunt unici susținători ai unor familii monoparentale. Subvenția se acordă pentru 12 luni, cu obligația ca angajatul să fie menținut cel puțin 18 luni în companie.

O categorie specială o reprezintă persoanele cu handicap. În cazul firmelor cu peste 50 de angajați, sprijinul se acordă pentru cei încadrați peste pragul legal de 4% din totalul personalului. În cazul companiilor mai mici, cu sub 50 de angajați, subvenția de 2.250 lei/lună se acordă pentru toate persoanele cu dizabilități angajate.

Alte forme de sprijin și stimulente suplimentare

Pe lângă subvenția lunară de 2.250 lei, legislația prevede și alte tipuri de ajutoare pentru patronii care susțin integrarea pe piața muncii. De exemplu, organizarea de programe de ucenicie aduce firmelor aceeași sumă lunară pentru fiecare ucenic angajat, pe toată durata contractului. În cazul stagiaturii pentru absolvenții de învățământ superior, angajatorul poate solicita statului tot 2.250 lei lunar pentru perioada în care tânărul urmează programul de pregătire.

Există și un stimulent destinat elevilor și studenților angajați pe perioada vacanțelor: 262 lei lunar, pentru maximum 60 de zile pe an. În plus, angajarea unui intern aduce o primă unică de 4.586 lei, dacă acesta rămâne în companie cel puțin doi ani.

Aceste măsuri arată că statul încearcă să creeze o punte între piața muncii și categoriile de persoane care riscă marginalizarea socială sau economică. Pentru angajatori, reprezintă o oportunitate reală de a-și acoperi parțial costurile cu resursele umane, în timp ce sprijină integrarea unor oameni care au nevoie de stabilitate și șanse egale.