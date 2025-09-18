Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 13:19
de Vieriu Ionut

Ajutor financiar pentru mame: subvenție lunară de 2.250 lei pentru reintegrarea pe piața muncii

ACTUALITATE
Ajutor financiar pentru mame: subvenție lunară de 2.250 lei pentru reintegrarea pe piața muncii
Ajutor financiar pentru mame 2025

Într-un context în care tot mai multe familii se confruntă cu provocări economice și demografice, statul a anunțat un nou program de sprijin dedicat mamelor care doresc să revină pe piața muncii. Măsurile au fost prezentate de ministrul Muncii, Florin Manole, și fac parte dintr-un pachet amplu de politici menite să stimuleze relansarea economică.

Subvenție lunară pentru mamele care revin la muncă

Măsura centrală a programului este acordarea unei subvenții lunare de 2.250 de lei pentru o perioadă de 12 luni. Sprijinul financiar se adresează în special mamelor cu mai mulți copii și are scopul de a încuraja reintegrarea acestora în câmpul muncii.

„Pentru aceste mame, mame singure și nu numai, avem în vedere acordarea unei subvenții lunare de 2.250 lei pe o perioadă de 12 luni cu condiția ca raportul de muncă să continue cel puțin încă 18 luni după expirarea acestei facilități”, a explicat Florin Manole.

Această condiție are rolul de a asigura stabilitatea locului de muncă pe termen mai lung și de a transforma ajutorul financiar într-un sprijin sustenabil, nu doar temporar.

Vezi și:
Leul românesc, un pic mai valoros din motive care nu au legătură cu România. Aprecierea a ignorat inflația
Când aurul devine cel mai valoros și se transformă într-un simptom al recesiunii. Ce am învățat din ultimii 25 de ani

Facilități suplimentare pentru sprijinirea familiilor

Pe lângă subvenția lunară, programul include și alte beneficii complementare. Printre acestea se numără scutirea de la plata contribuției asigurătorii pentru muncă, accesul la programe de formare profesională pentru reîncadrare și sprijin financiar pentru acoperirea costurilor de îngrijire a copiilor cu vârste între 0 și 6 ani.

„Pentru că această temă a sprijinirii mamelor cu mai mulți copii este extrem de importantă, propunem în plus față de subvenția despre care v-am spus și completarea acesteia cu o facilitate și anume cu scutirea de la plata contribuției asigurătorii pentru muncă, acces la programe de formare profesională pentru reîncadrare și sprijin financiar pentru acoperirea costurilor de îngrijire a copiilor de vârstă mică 0-6 ani”, a detaliat ministrul.

Astfel, programul nu doar că ajută la reintegrarea profesională, dar vine și în întâmpinarea unor nevoi concrete ale părinților care se confruntă cu cheltuieli ridicate legate de creșterea copiilor.

Impactul demografic și economic al programului

Un alt aspect subliniat de Florin Manole a fost legat de contextul demografic actual. Ministrul a explicat că îmbătrânirea populației reprezintă o provocare la nivel global, iar susținerea mamelor care revin la muncă este una dintre soluțiile prin care se poate răspunde acestei situații.

„Îmbătrânirea populației este o preocupare peste tot în lume și atunci Partidul Social Democrat consideră de cuviință să încurajeze cât de mult se poate cu toate resursele disponibile inclusiv mamele cu mai mulți copii care vor să se întoarcă în piața muncii”, a afirmat Manole.

Programul este gândit pentru a sprijini 5.000 de mame și beneficiază de finanțare din mai multe surse.

„Nu cheltuieli, ci investiții pentru economie”

În încheiere, ministrul a ținut să precizeze că aceste măsuri nu trebuie privite ca o povară bugetară, ci ca o investiție cu efecte directe asupra economiei.

„Aș vrea să subliniez că aceste măsuri, având ca prim obiectiv mai multe locuri de muncă și mai mulți angajați în economie, înseamnă din primul moment nu cheltuieli, chiar dacă este vorba de fonduri europene, nici măcar atunci când este vorba de fonduri europene, ci înseamnă un beneficiu pentru economie din primul moment”, a declarat ministrul Muncii.

Cod galben de vânt puternic în mai multe zone din ţară. Sunt anunţate rafale de până la 100 de km/h
Recomandări
Noi probleme grave la mașinile lui Elon Musk. Gestul disperat al unor părinți pentru a-și scoate copiii din Tesla Model Y
Noi probleme grave la mașinile lui Elon Musk. Gestul disperat al unor părinți pentru a-și scoate copiii din Tesla Model Y
Simulare salariu net 2025: cât îți ia statul prin CAS și CASS
Simulare salariu net 2025: cât îți ia statul prin CAS și CASS
Cât câștigă un pilot în Europa în 2025 și cum diferă veniturile în funcție de companie
Cât câștigă un pilot în Europa în 2025 și cum diferă veniturile în funcție de companie
China a luat fața Germaniei într-un domeniu vital pentru 2025. Cum inovația lentă a sabotat marea economie a Europei
China a luat fața Germaniei într-un domeniu vital pentru 2025. Cum inovația lentă a sabotat marea economie a Europei
Problema de matematică de care fuge orice adult. Are o capcană de logică, nu de calcul
Problema de matematică de care fuge orice adult. Are o capcană de logică, nu de calcul
O călătorie plină de confuzii care transformă o vacanță ratată într-o aventură memorabilă. De ce trebuie să vezi această comedie de pe Netflix
O călătorie plină de confuzii care transformă o vacanță ratată într-o aventură memorabilă. De ce trebuie să vezi această comedie de pe Netflix
Toto Dumitrescu, mărturisiri incredibile în fata poliţiştilor. De ce a plecat de la locul accidentului: „Am condus mult timp fumat. Eram panicat”
Toto Dumitrescu, mărturisiri incredibile în fata poliţiştilor. De ce a plecat de la locul accidentului: „Am condus mult timp fumat. Eram panicat”
Cântăreaţă de muzică populară, prinsă la furat în hypermarket. Cum se scuză artistă? ”La poliţie s-a râs”
Cântăreaţă de muzică populară, prinsă la furat în hypermarket. Cum se scuză artistă? ”La poliţie s-a râs”
Revista presei
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Playsport.ro
Fiul lui Ilie Dumitrescu, testat pozitiv la cocaină, urmărit penal pentru fugă de la locul accidentului. Procurorii cer...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Nicole Cherry, pe aceeași scenă cu Gheorghe Zamfir și Andrea Bocelli: „Am plâns, am simțit emoția atât de puternic”. EXCLUSIV
Playtech Știri
BRomania, despre relații, la scurt timp după ce a rămas burlac: „Îți ia un an de zile să cunoști pe cineva”. În noul său film a dezvăluit toate secretele bărbaților. EXCLUSIV
Playtech Știri
Raluca Moianu, confesiuni despre începuturile în carieră: „Plângeam în fiecare săptămână”. Cine i-a întins o mână când avea cea mai mare nevoie. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...