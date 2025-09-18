Ajutor financiar pentru mame: subvenție lunară de 2.250 lei pentru reintegrarea pe piața muncii

Într-un context în care tot mai multe familii se confruntă cu provocări economice și demografice, statul a anunțat un nou program de sprijin dedicat mamelor care doresc să revină pe piața muncii. Măsurile au fost prezentate de ministrul Muncii, Florin Manole, și fac parte dintr-un pachet amplu de politici menite să stimuleze relansarea economică.

Subvenție lunară pentru mamele care revin la muncă

Măsura centrală a programului este acordarea unei subvenții lunare de 2.250 de lei pentru o perioadă de 12 luni. Sprijinul financiar se adresează în special mamelor cu mai mulți copii și are scopul de a încuraja reintegrarea acestora în câmpul muncii.

„Pentru aceste mame, mame singure și nu numai, avem în vedere acordarea unei subvenții lunare de 2.250 lei pe o perioadă de 12 luni cu condiția ca raportul de muncă să continue cel puțin încă 18 luni după expirarea acestei facilități”, a explicat Florin Manole.

Această condiție are rolul de a asigura stabilitatea locului de muncă pe termen mai lung și de a transforma ajutorul financiar într-un sprijin sustenabil, nu doar temporar.

Facilități suplimentare pentru sprijinirea familiilor

Pe lângă subvenția lunară, programul include și alte beneficii complementare. Printre acestea se numără scutirea de la plata contribuției asigurătorii pentru muncă, accesul la programe de formare profesională pentru reîncadrare și sprijin financiar pentru acoperirea costurilor de îngrijire a copiilor cu vârste între 0 și 6 ani.

„Pentru că această temă a sprijinirii mamelor cu mai mulți copii este extrem de importantă, propunem în plus față de subvenția despre care v-am spus și completarea acesteia cu o facilitate și anume cu scutirea de la plata contribuției asigurătorii pentru muncă, acces la programe de formare profesională pentru reîncadrare și sprijin financiar pentru acoperirea costurilor de îngrijire a copiilor de vârstă mică 0-6 ani”, a detaliat ministrul.

Astfel, programul nu doar că ajută la reintegrarea profesională, dar vine și în întâmpinarea unor nevoi concrete ale părinților care se confruntă cu cheltuieli ridicate legate de creșterea copiilor.

Impactul demografic și economic al programului

Un alt aspect subliniat de Florin Manole a fost legat de contextul demografic actual. Ministrul a explicat că îmbătrânirea populației reprezintă o provocare la nivel global, iar susținerea mamelor care revin la muncă este una dintre soluțiile prin care se poate răspunde acestei situații.

„Îmbătrânirea populației este o preocupare peste tot în lume și atunci Partidul Social Democrat consideră de cuviință să încurajeze cât de mult se poate cu toate resursele disponibile inclusiv mamele cu mai mulți copii care vor să se întoarcă în piața muncii”, a afirmat Manole.

Programul este gândit pentru a sprijini 5.000 de mame și beneficiază de finanțare din mai multe surse.

„Nu cheltuieli, ci investiții pentru economie”

În încheiere, ministrul a ținut să precizeze că aceste măsuri nu trebuie privite ca o povară bugetară, ci ca o investiție cu efecte directe asupra economiei.