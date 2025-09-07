Ultima ora
Ajutor de minimis 2025: schimbarea care îi vizează direct pe legumicultori

Schimbari importante pentru ajutor de minimis 2025

Vești importante pentru fermierii înscriși în Programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate, care primesc ajutor de minimis.

Procedură simplificată pentru ajutor de minimis

Potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii, în perioada 2025–2027 producătorii agricoli vor putea prezenta și copii ale bonurilor fiscale sau rapoartelor fiscale de închidere zilnică (raport Z) pentru a demonstra valorificarea producției.

Până acum, dovada obținerii și comercializării legumelor se făcea în principal prin carnetul de comercializare sau facturi. Noua prevedere adaugă documente uzuale, mai ușor de obținut de către fermieri, ceea ce simplifică procedurile.

Ce legume poți cultiva

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în perioada 2025–2027, pentru legumele cultivate în spații protejate: ardei gras, lung, gogoșar sau iute, castraveți, ceapă verde, fasole păstăi, salată, spanac, tomate, varză și vinete.

Beneficiarii pot fi:

  • producători agricoli persoane fizice cu atestat de producător;
  • persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale;
  • producători agricoli persoane juridice.

Cine poate primi ajutor de minimis

Pentru a fi eligibili, fermierii trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care:

  • să utilizeze minimum 1.000 mp de spațiu protejat;
  • să obțină producțiile minime stabilite pentru fiecare cultură (ex. 3.000 kg de tomate/1.000 mp, 4.000 kg de castraveți/1.000 mp, 2.000 kg de ardei gras/1.000 mp);
  • să fie înregistrați în Registrul agricol și să dețină Registrul tratamentelor cu produse de protecție a plantelor;
  • să respecte normele privind conținutul maxim de reziduuri de pesticide.

Direcțiile agricole județene, centrele APIA și oficiile fitosanitare sunt autoritățile responsabile cu implementarea programului.

Practic, schimbarea adusă de noua reglementare constă în acceptarea bonurilor fiscale și a rapoartelor de închidere zilnică ca dovezi oficiale ale valorificării legumelor produse în spații protejate.

