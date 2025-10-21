Ajutor de la stat de 15.000 de lei pentru românii care vor să aibă copii. Cum te înscrii în programul de susținere a natalității în 2025

Statul român continuă și în 2025 programul de susținere a natalității, oferind un ajutor financiar de 15.000 de lei pentru cuplurile și persoanele singure care se confruntă cu probleme de fertilitate. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) a anunțat că înscrierile pentru noua ediție a Programului social de fertilizare in vitro (FIV) încep luni, 20 octombrie 2025, la ora 10:00, și se desfășoară exclusiv online, până la 30 noiembrie 2025.

Programul este parte a strategiei naționale de sprijin pentru creșterea natalității și are ca scop facilitarea accesului la proceduri de fertilizare in vitro pentru familiile care nu își permit costurile ridicate ale tratamentelor. În acest an, ajutorul se acordă sub formă de vouchere digitale, iar numărul total de beneficiari este limitat la 10.000.

Cine poate beneficia de sprijinul de 15.000 de lei

Pentru a fi eligibil, solicitantul — fie persoană singură, fie parte dintr-un cuplu — trebuie să fie asigurat în sistemul public de sănătate și să dețină o adeverință valabilă care să ateste acest statut. În plus, este obligatorie prezentarea unui document medical emis de o clinică parteneră, care să confirme diagnosticul de infertilitate și indicația pentru fertilizare in vitro.

Documentul de indicație FIV trebuie emis după data la care unitatea medicală respectivă a fost afiliată oficial programului. Actele eliberate anterior nu vor fi luate în considerare. De asemenea, nu pot aplica persoanele care au beneficiat deja de ajutoare similare prin alte programe guvernamentale sau locale, decât dacă procedura anterioară s-a finalizat și a fost validată în platforma digitală a programului.

Sprijinul financiar de 15.000 de lei acoperă parțial costurile procedurii de fertilizare in vitro și poate fi utilizat doar în cadrul clinicilor afiliate la Programul FIV 2025.

Cum se face înscrierea online

Înscrierea în program se realizează exclusiv online, prin intermediul unei platforme digitale dedicate, disponibilă pe site-ul MMFTSS. Cei interesați trebuie să își creeze un cont, să completeze datele solicitate și să selecteze clinica parteneră unde doresc să efectueze procedura.

După completarea formularului, sistemul generează automat documentele obligatorii: cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Acestea trebuie descărcate, semnate olograf și reîncărcate pe platformă, alături de copia actului de identitate, adeverințele de asigurat și documentul medical de diagnostic.

La finalul procesului, aplicația generează un număr unic de înregistrare al dosarului, care permite monitorizarea statusului înscrierii. Ministerul recomandă verificarea atentă a completării corecte a tuturor documentelor, întrucât dosarele incomplete sau greșite vor fi respinse automat.

Termene, condiții și limitări ale programului

Perioada de depunere a dosarelor este strict delimitată între 20 octombrie și 30 noiembrie 2025. După această dată, platforma va fi închisă, iar cererile suplimentare nu vor mai fi acceptate. În plus, Ministerul a introdus o regulă clară: fiecare solicitant poate depune un singur dosar pe sesiune, iar eventualele modificări se pot face doar înainte de transmiterea finală.

Programul de susținere a natalității 2025 continuă direcția stabilită în anii precedenți, dar cu o digitalizare completă a procesului. Scopul declarat este de a reduce birocrația, de a asigura transparența selecției și de a facilita accesul echitabil la sprijinul financiar.

Pentru multe cupluri, acest program reprezintă o șansă reală la o familie. Cu un sprijin de 15.000 de lei din partea statului și cu un proces de înscriere simplificat, tot mai mulți români pot spera că visul de a avea un copil devine posibil.