Ai voie sau nu să vopsești gardul sau obiectele din jurul blocului? Tot ce trebuie să ştii despre amenzile pentru modificarea spațiilor comune

Puțini locatari știu că intervențiile asupra spațiilor comune din jurul blocurilor, fie că vorbim despre vopsirea unui gard, construirea unei pergole, montarea unui foișor sau chiar amplasarea de obiecte decorative, nu pot fi făcute fără acordul asociației de proprietari și, în anumite cazuri, fără avizul primăriei.

Ce se consideră modificare a spațiilor comune

Potrivit legislației privind administrarea condominiilor, orice modificare a spațiilor comune se face doar cu acordul majorității proprietarilor și cu respectarea normelor urbanistice. Astfel de lucrări, chiar dacă par minore, pot atrage amenzi consistente atunci când sunt realizate fără aprobări. Ce se consideră modificare a spațiilor comune:

Vopsirea gardurilor sau a altor elemente exterioare;

Construirea sau modificarea unor garduri, pergole ori foișoare;

Montarea de obiecte pe fațadă sau în curtea comună;

Intervenții asupra spațiului verde din jurul blocului.

Acestea nu sunt considerate proprietăți individuale, ci bunuri comune, iar orice schimbare necesită un cadru legal.

Riscul de amenzi

Autoritățile locale pot aplica sancțiuni în cazul în care modificările sunt făcute fără autorizație sau fără acordul comunității. Amenzile pot varia în funcție de gravitatea situației și de regulamentul local.

Pentru a evita problemele, locatarii care doresc să intervină asupra spațiilor comune trebuie să ceară mai întâi aprobarea asociației de proprietari și, unde este cazul, autorizație de la primărie.