Ai vândut ceva cu ramburs în 2024? ANAF caută acum toți românii care au trimis colete cu plata la livrare. Mii de cetățeni au primit deja notificări

ANAF a trecut la treabă și începe verificările serioase în rândul românilor care au încasat bani în 2024 prin vânzări cu ramburs, fără să fie înregistrați legal ca firmă, PFA sau altă formă fiscală. Numeroase notificări au fost deja trimise, iar autoritățile cer explicații clare și depunerea declarației unice pentru veniturile încasate.

Ai vândut pe OLX sau prin curier? Ești vizat

Dacă în 2024 ai trimis colete cu plata la livrare, fie că a fost vorba de haine second-hand, electronice vechi sau produse făcute de tine, ANAF te-ar putea avea în vizor. Nu contează dacă ai făcut-o ocazional sau ai crezut că nu este „afacere adevărată”. Dacă ai primit bani, trebuie să dovedești că totul a fost legal.

Mai mulți români deja au primit scrisori oficiale în care li se cere să explice sursa banilor și, dacă este cazul, să completeze formularul 212, declarația unică.

Cum te anunță ANAF?

Notificările vin din partea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, cu formulări standardizate. În document se precizează că în evidențele ANAF figurezi cu încasări din livrări prin curier. Dacă acele sume au venit constant sau în mod repetat, este foarte posibil să fie considerate activitate economică, deci impozabilă.

Ce riști dacă ignori notificarea?

ANAF avertizează că lipsa unui răspuns sau necompletarea declarației unice poate duce la:

impozitare din oficiu (ANAF îți calculează și impune sumele)

accesorii fiscale (dobânzi și penalități)

controale antifraudă în cazurile suspecte

Atenție: dacă ai avut venituri repetate și nu le-ai declarat, chiar dacă „nu ai avut firmă”, legea consideră că trebuie să plătești taxe, conform Codului de procedură fiscală (Legea 207/2015).

Românii sunt confuzi: „N-am făcut comerț, am vândut ce aveam prin casă!”

Multe dintre persoanele care au primit notificări susțin că au vândut obiecte personale sau au făcut donații simbolice, nu activități comerciale. Pe rețelele sociale se evidențiază deja câteva situații povestite de oameni:

O femeie care trimite lunar 10 pachete de câte 20 de lei printr-o asociație

Un bărbat care a vândut un televizor vechi, cumpărat în urmă cu 5 ani

Studenți sau pensionari care au înstrăinat lucruri second-hand

Comentariile din grupurile de antreprenori din online sunt împărțite. Unii consideră acțiunea corectă, alții o văd drept exagerată:

„Foarte bine face ANAF, dar trebuie criterii clare! Care e limita? 500 de lei? 5 colete pe lună?”, întreabă un internaut.

„Eu merg luni la ANAF, dar am emoții. Nu am avut firmă, doar am expediat niște lucruri ocazional”, spune alt participant la discuții.

Ce spune legea?

Chiar dacă vinzi ca persoană fizică, dacă o faci constant sau în volume care sugerează o activitate economică, trebuie să:

fiscalizezi veniturile

depui declarația unică

achite impozitul și contribuțiile sociale

Lipsa unui prag minim clar (suma sau numărul de colete) generează neînțelegeri, dar legislația actuală permite ANAF-ului să acționeze dacă suspectează o activitate comercială nedeclarată.