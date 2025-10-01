Ai sau nu voie să dai foc frunzelor din grădină, toamna? Legea căutată de toţi românii acum

În sezonul toamnă-iarnă, mulți români aleg să ardă frunzele căzute din grădină pentru a curăța spațiile mai ușor. Cu toate acestea, această practică este ilegală și poate atrage sancțiuni financiare semnificative. Iată ce spune legislația actuală privind arderea resturilor vegetale și ce alternative ecologice există!

Arderea frunzelor, o practică interzisă

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor interzice arderea deșeurilor în aer liber, inclusiv a resturilor vegetale precum frunzele și crengile uscate. Această interdicție are scopul de a preveni poluarea aerului și riscurile de incendiu. Astfel, arderea frunzelor în curte sau grădină este considerată contravenție și poate atrage amenzi considerabile.

Persoanele fizice care încalcă această lege pot fi sancționate cu amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei. În cazul persoanelor juridice, amenzile pot ajunge până la 50.000 de lei. De asemenea, în cazuri grave, se poate ajunge la răspundere penală, conform Codului Penal, articolul 358, dacă focul provoacă incendii sau vătămări.

Codul Civil al României, în articolele 603 și 604, stipulează că orice proprietar are obligația de a folosi bunul său (curtea, grădina, terenul) fără a aduce prejudicii altor persoane. Astfel, fumul, mirosul sau funinginea provenite din arderea frunzelor sau a altor resturi nu trebuie să afecteze sănătatea, confortul sau proprietatea vecinilor. În caz contrar, aceștia pot depune plângeri, iar cei responsabili pot fi obligați să plătească daune materiale sau morale.

Alternative ecologice și legale

Pentru a evita amenzile și a proteja mediul, există mai multe alternative la arderea frunzelor:

Compostarea: Transformarea resturilor vegetale în compost este o metodă ecologică de reciclare a acestora.

Colectarea selectivă: Multe primării oferă servicii de colectare a resturilor vegetale. Este recomandat să contactați autoritățile locale pentru a afla detalii despre aceste servicii.

Utilizarea resturilor ca mulci: Frunzele pot fi folosite pentru a proteja solul în grădină, prevenind evaporarea apei și îmbogățind solul cu substanțe nutritive.

Cum să raportezi o încălcare a legii

Dacă observați că cineva arde resturi vegetale în aer liber, este important să acționați corespunzător: