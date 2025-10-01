Ultima ora
Ai sau nu voie să dai foc frunzelor din grădină, toamna? Legea căutată de toţi românii acum
01 oct. 2025 | 13:25
de Daoud Andra

Ai sau nu voie să dai foc frunzelor din grădină, toamna? Legea căutată de toţi românii acum

UTILE
Ai sau nu voie să dai foc frunzelor din grădină, toamna? Legea căutată de toţi românii acum
FOTO: Pixabay

În sezonul toamnă-iarnă, mulți români aleg să ardă frunzele căzute din grădină pentru a curăța spațiile mai ușor. Cu toate acestea, această practică este ilegală și poate atrage sancțiuni financiare semnificative. Iată ce spune legislația actuală privind arderea resturilor vegetale și ce alternative ecologice există!

Arderea frunzelor, o practică interzisă

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor interzice arderea deșeurilor în aer liber, inclusiv a resturilor vegetale precum frunzele și crengile uscate. Această interdicție are scopul de a preveni poluarea aerului și riscurile de incendiu. Astfel, arderea frunzelor în curte sau grădină este considerată contravenție și poate atrage amenzi considerabile.

Persoanele fizice care încalcă această lege pot fi sancționate cu amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei. În cazul persoanelor juridice, amenzile pot ajunge până la 50.000 de lei. De asemenea, în cazuri grave, se poate ajunge la răspundere penală, conform Codului Penal, articolul 358, dacă focul provoacă incendii sau vătămări.

Vezi și:
Curățenia în fața casei este obligatorie. Ce sancțiuni se aplică în 2025 dacă nu respecți legea
Poliția a amendat o mașină autonomă fără șofer care a încălcat codul rutier american, iar dilema este cine este sancționat în acest caz

Codul Civil al României, în articolele 603 și 604, stipulează că orice proprietar are obligația de a folosi bunul său (curtea, grădina, terenul) fără a aduce prejudicii altor persoane. Astfel, fumul, mirosul sau funinginea provenite din arderea frunzelor sau a altor resturi nu trebuie să afecteze sănătatea, confortul sau proprietatea vecinilor. În caz contrar, aceștia pot depune plângeri, iar cei responsabili pot fi obligați să plătească daune materiale sau morale.

Alternative ecologice și legale

Pentru a evita amenzile și a proteja mediul, există mai multe alternative la arderea frunzelor:

  • Compostarea: Transformarea resturilor vegetale în compost este o metodă ecologică de reciclare a acestora.
  • Colectarea selectivă: Multe primării oferă servicii de colectare a resturilor vegetale. Este recomandat să contactați autoritățile locale pentru a afla detalii despre aceste servicii.
  • Utilizarea resturilor ca mulci: Frunzele pot fi folosite pentru a proteja solul în grădină, prevenind evaporarea apei și îmbogățind solul cu substanțe nutritive.

Cum să raportezi o încălcare a legii

Dacă observați că cineva arde resturi vegetale în aer liber, este important să acționați corespunzător:

  • Sunați la 112: Raportați situația ca un caz de poluare generat de arderea deșeurilor.
  • Contactați Garda de Mediu: Aceștia pot evalua impactul de mediu și aplica amenzi.
  • Informați autoritățile locale: Primăriile au responsabilitatea de a combate poluarea pe raza lor.
Cod portocaliu de ninsori, ploi abundente și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
Recomandări
Ce trebuie să scrie pe cauciucurile de iarnă pentru a fi legale. În unele zone din România, nu se mai poate circula fără aceste anvelope
Ce trebuie să scrie pe cauciucurile de iarnă pentru a fi legale. În unele zone din România, nu se mai poate circula fără aceste anvelope
Keir Starmer, record negativ: britanicii îl văd ca pe cel mai slab premier. Cum s-a ajuns aici?
Keir Starmer, record negativ: britanicii îl văd ca pe cel mai slab premier. Cum s-a ajuns aici?
Informațiile de pe Wikipedia vor fi mai accesibile pentru AI: Proiectul care vrea să ducă platforma în era inteligenței artificiale
Informațiile de pe Wikipedia vor fi mai accesibile pentru AI: Proiectul care vrea să ducă platforma în era inteligenței artificiale
Festivalul berii Oktoberfest a fost închis, după o amenințate cu bombă și explozie Update
Festivalul berii Oktoberfest a fost închis, după o amenințate cu bombă și explozie Update
Rolls-Royce lansează, la aniversarea de 100 de ani a modelului Phantom, 25 de mașini de lux la care muritorii de rând pot doar visa
Rolls-Royce lansează, la aniversarea de 100 de ani a modelului Phantom, 25 de mașini de lux la care muritorii de rând pot doar visa
Cât este gramul de aur, la Istanbul? Preţuri octombrie 2025
Cât este gramul de aur, la Istanbul? Preţuri octombrie 2025
Țara care va interzice pesimiștii de pe internet, un nou nivel al cenzurii și scopul acesteia
Țara care va interzice pesimiștii de pe internet, un nou nivel al cenzurii și scopul acesteia
Semințe de mac, retrase din supermarketurile din București și din țară. Ar fi pline de opiu
Semințe de mac, retrase din supermarketurile din București și din țară. Ar fi pline de opiu
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Anda Adam şi Mara Bănică şi-au aruncat cuvinte grele. Cele două concurente „Asia Express” au răbufnit: „Cea mai perversă”
Playtech Știri
Gestul scandalos făcut de iubitul Ioanei Popescu lângă sicriul jurnalistei. Mara Bănică l-a pus la punct imediat
Playtech Știri
Cine este singurul moștenitor legal al Ioanei Popescu, deși nu avea copii. Persoana care va intra în posesia averii strânse de jurnalistă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...