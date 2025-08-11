Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 10:36
de Vieriu Ionut

Aglomerație la granița României cu Serbia. Cozi interminabile de mașini și disperare printre turiști. A durat 7 ore trecerea prin vamă

Vacanțe și turism
Aglomerație la granița României cu Serbia. Cozi interminabile de mașini și disperare printre turiști. A durat 7 ore trecerea prin vamă
Români disperați, blocați ore în șir la granița cu Serbia

Un val de nemulțumiri și relatări traumatizante a lovit comunitățile online ale românilor care călătoresc în Croația. Ceea ce ar fi trebuit să fie un drum relaxant spre casă s-a transformat într-un calvar de ore întregi petrecute în coloane interminabile de mașini la granița României cu Serbia. O postare recentă pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor în Croația a dezvăluit o situație alarmantă, scoțând la lumină probleme majore de organizare și, mai ales, o realitate la care mulți turiști nu se așteptau în anul 2025.

O așteptare de 7 ore care a dat toate planurile peste cap

Unul dintre turiștii afectați a descris experiența drept un „dezastru” și o „mare bătaie de joc”. El a povestit că a petrecut nu mai puțin de 7 ore în vamă, un timp absolut exasperant care a depășit orice limită a răbdării. Ajuns la ora 22:00, după epuizanta așteptare, călătorul a descoperit că toate opțiunile de cazare din zonă erau „full”, o problemă majoră pentru cineva care mai avea de condus alte 8 ore.

Alți turiști au confirmat, la rândul lor, situația. Un alt român a mărturisit că și el a stat „5 ore și jumătate” în aceeași zi, iar altul a relatat că „anul trecut am stat tot 7 ore în vamă”, o dovadă că problema nu este una recentă. Comentariile pe grupul de Facebook au arătat o frustrare generală, mai ales în rândul celor care se așteptau la o așteptare de cel mult două ore.

Mulți au numit experiența „traumatizantă” și au concluzionat că, deși drumul prin Serbia în sine este acceptabil – un turist a menționat că „drumul ok în Serbia” deși a primit o amendă de 25 de euro pentru viteză – coșmarul din vamă face ca această rută să fie una „de evitat”.

Alternativa prin Ungaria, o soluție tot mai populară

În fața acestei situații, alți români care au călătorit recent în Croația au oferit o alternativă viabilă, care pare să scutească turiștii de orele pierdute în vamă. Un comentariu a explicat în detaliu traseul prin Ungaria, descriindu-l ca fiind mult mai eficient:

„Am mers prin Ungaria. Autostrada direct de la Oradea până la Omiš.”

Costurile rutei prin Ungaria au fost, de asemenea, detaliate: o taxă de 98 de lei pentru o vignetă valabilă 10 zile în Ungaria și 40 de euro pentru autostrada din Croația, de la graniță până la Omiš. Aceste informații practice sunt deosebit de utile pentru turiștii care își planifică viitoarele vacanțe, oferindu-le o soluție concretă pentru a evita situațiile frustrante și obositoare întâlnite la granița cu Serbia. Mulți au recunoscut că, deși inițial au vrut să treacă prin Serbia, după ce au citit mărturiile altora, vor alege o altă cale.

