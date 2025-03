Afacerile cu care doi români au dat lovitura în UK. Narcisa și Radu început de jos, pe salarii modeste. Acum, au trei business-uri de succes

Narcisa și Radu Corodan, un cuplu de români din Satu Mare, au reușit să construiască de la zero un adevărat imperiu în industria alimentației din Marea Britanie. Stabiliți în Gloucester, cei doi și-au început cariera profesională departe de visul antreprenorial, lucrând pe salarii modeste într-un restaurant chinezesc. Astăzi, sunt proprietarii a trei afaceri de succes, demonstrând că munca și perseverența pot transforma orice vis în realitate.

Povestea lor în Regatul Unit a început în 2013, când au ajuns cu gândul că vor rămâne doar pentru câțiva ani. Radu Corodan își amintește primele zile petrecute în Marea Britanie și experiența sa într-un restaurant chinezesc.

„Eu și soția mea am venit în UK în 2013. Am început să lucrăm într-un takeaway chinezesc, pe salarii destul de modeste. Am învățat să gătim, ne-am obișnuit cu locul, cu oamenii și n-am mai plecat. Azi avem trei afaceri în domeniul alimentației publice.”