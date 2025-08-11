Aerul condiționat, sursă de microbi și infecții grave, conform experților. Când trebuie verificat, curățat și reparat ca să nu-ți facă mai mult rău decât bine

Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 16:06
de Alexandru Puiu

Aerul condiționat (AC) poate părea un aliat de nădejde în zilele toride, însă dacă nu e întreținut corespunzător poate deveni un mediu propice pentru germeni ce pun în pericol sănătatea ta. Experți în microbiologie și sănătate avertizează că sistemele de aer condiționat defectuoase sau necurățate pot adăposti bacterii, fungi sau viruși, răspândind infecții respiratorii grave precum sindromul clădirii bolnave sau chiar legioneloză  .

Când și de ce trebuie verificat și curățat un AC

Pentru a reduce riscurile, e vital să verifici periodic:

  • filtrele și componentele interne, să elimini praful și umezeala – acestea favorizează proliferarea unor agenți patogeni periculoși precum legionella sau fungi (ex. Aspergillus) 
  • umiditatea din încăperi: aerul prea uscat poate irita mucoasele nazale și ale gâtului, diminuându-ți capacitatea imunitară și sporind riscul de infecții 

Experții recomandă menținerea unui nivel optim de umiditate între 40% și 60%, verificarea anuală a sistemelor HVAC și înlocuirea filtrelor conform intervalelor indicate de producător  .

Consecințe ale neglijenței: de la disconfort până la boli severe

Dacă nu iei măsuri la timp, riști să experimentezi:

  • simptome non-specifice precum dureri de cap, oboseală, iritații, tuse sau dificultăți de concentrație – cunoscute sub numele de „sindromul clădirii bolnave” (SBS) 
  • infecții grave cu legionella în clădiri mari, unde sistemele de răcire pot contamina aerul cu particule de apă infestate (de pildă, răcoritoarele cu torent aporofil) – o formă severă de pneumonie care poate necesita spitalizare 
  • sporirea riscului de contaminare cu fungi precum Aspergillus sau alte specii frecvent întâlnite în sistemele AC cu umezeală și praf acumulat 
  • în spații colective (ex. grădinițe) s-a observat transmiterea unor virusuri (ex. norovirus) chiar prin aerul condiționat 

Recomandări pentru prevenție și menținerea unui mediu sigur

  • fă curățenia și întreținerea sistemului conștiincios cel puțin o dată pe an, mai ales înainte de sezonul cald
  • instalează filtre de înaltă eficiență (HEPA), opțiuni UV-C sau higrostate pentru un control optim al umidității și purificare suplimentară a aerului 
  • promoți aerisitrea încăperilor ori de câte ori este posibil și evită menținerea AC pornit non-stop – un echilibru între protecție termică și calitate a aerului interior este esențial 
  • dacă te afli într-o clădire cu HVAC centralizat (birouri, hoteluri, spitale), solicită verificarea sistemului de către personal calificat: filtre, starea răcitorului, nivelul de umiditate și prezența mucegaiului 

Prin urmare, aerul condiționat – când e bine întreținut – îți face doar bine. Dar neglijența transformă rapid un dispozitiv util într-un vector de boli. Ai grijă constantă și menține-ți semeni protecția sănătății.

