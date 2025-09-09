Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 14:02
de Vieriu Ionut

Aeroportul Roma Fiumicino, desemnat cel mai bun din Europa. Ce dotări și servicii i-au adus acest renume

Știri Externe
Aeroportul Roma Fiumicino, desemnat cel mai bun din Europa. Ce dotări și servicii i-au adus acest renume
Aeroportul Roma Fiumicino, desemnat cel mai bun din Europa

Într-un moment în care transportul aerian trece prin transformări majore, aeroporturile caută să se adapteze prin soluții moderne și prietenoase cu mediul. Printre acestea, Roma Fiumicino se remarcă printr-o serie de proiecte de amploare care au convins juriul ACI EUROPE să îl desemneze, în 2025, drept cel mai bun aeroport din Europa în categoria peste 40 de milioane de pasageri.

Ferma solară care schimbă viitorul aviației

Unul dintre cele mai importante proiecte care au adus recunoașterea Fiumicino este lansarea celei mai mari ferme solare dintr-un aeroport european. Instalația, amplasată pe 2,5 kilometri în apropierea Pistei 3, include peste 55.000 de panouri monocristaline și furnizează o capacitate inițială de 22 MWp, urmând să ajungă la 60 MWp în următorii cinci ani.

Această infrastructură verde generează peste 30 de milioane kWh anual, echivalentul consumului a aproximativ 30.000 de gospodării italiene. Totodată, reduce emisiile de CO₂ cu peste 11.000 de tone pe an, marcând un pas decisiv către obiectivul aeroportului de a deveni net zero carbon până în 2030, cu două decenii înainte de termenul stabilit la nivel global pentru industria aviatică.

Pioneer, soluția pentru stocarea energiei verzi

Dezvoltarea energetică nu se oprește aici. În iunie 2025, aeroportul a inaugurat sistemul „Pioneer”, o platformă de stocare a energiei realizată din 762 de module de baterii reciclate de la producători auto precum Nissan, Mercedes și Stellantis.

Cu o capacitate de 10 MWh, această inovație poate alimenta echivalentul a 3.000 de locuințe americane pentru o zi și va reduce 16.000 de tone de emisii CO₂ în următorul deceniu. Sistemul compensează intermitența energiei solare și consolidează independența energetică a aeroportului.

Terminalul 3, modernizat pentru milioane de pasageri

Pe lângă proiectele de sustenabilitate, Fiumicino a investit semnificativ și în infrastructură. Terminalul 3 a trecut printr-un amplu proces de modernizare, care a inclus o fațadă renovată pentru mai multă lumină naturală, 150 de noi ghișee (ajungând la un total de 248, dintre care 60 self-service), extinderea benzilor de bagaje până la o lungime totală de 800 de metri și o zonă de securitate echipată cu 11 scanere RX de ultimă generație.

Măsurile de siguranță au fost, de asemenea, consolidate: peste 3.100 de detectoare de incendiu, 88 de extractoare de fum și 15 unități moderne de climatizare contribuie la protecția și confortul pasagerilor.

Noi servicii pentru eficiență operațională

În paralel cu modernizarea terminalelor și proiectele energetice, un nou operator de handling, Airport Handling (parte din grupul dnata), și-a început activitatea la Fiumicino. Compania gestionează deja serviciile pentru 22 de companii aeriene, aproximativ 70.000 de zboruri pe an și dispune de peste 2.100 de angajați. Investițiile depășesc 20 de milioane de euro, majoritatea în echipamente electrice, confirmând direcția de dezvoltare sustenabilă a aeroportului.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
Cât au costat zborurile oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu? Suma pentru fiecare deplasare, uriaşă
Cât au costat zborurile oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu? Suma pentru fiecare deplasare, uriaşă
Deodorantul Mitchum, retras de pe rafturi după ce mai mulți utilizatori s-au confruntat cu arsuri la subraț. Compania a recunoscut cauza: „Un ingredient a fost afectat”
Deodorantul Mitchum, retras de pe rafturi după ce mai mulți utilizatori s-au confruntat cu arsuri la subraț. Compania a recunoscut cauza: „Un ingredient a fost afectat”
Mașina care te anunță dacă, din întâmplare, ești prea bătrân ca să conduci. Cum funcționează, de fapt, invenția de la General Motors
Mașina care te anunță dacă, din întâmplare, ești prea bătrân ca să conduci. Cum funcționează, de fapt, invenția de la General Motors
OpenAI, compania-mamă a ChatGPT, lansează o platformă de joburi, dar nu pentru oricine, ci pentru cei cu abilități în AI
OpenAI, compania-mamă a ChatGPT, lansează o platformă de joburi, dar nu pentru oricine, ci pentru cei cu abilități în AI
Românii se plâng de apa rece din Thassos, la început de septembrie. Plajele în care poţi intra în mare: „Mă aşteptam să fie caldă”
Românii se plâng de apa rece din Thassos, la început de septembrie. Plajele în care poţi intra în mare: „Mă aşteptam să fie caldă”
„Dacă nu mai plătim impozitul pe casă, ne poate obliga primăria să o facem?”. Ce scrie în lege exact
„Dacă nu mai plătim impozitul pe casă, ne poate obliga primăria să o facem?”. Ce scrie în lege exact
Descoperire arheologică excepțională la Callatis: vase de aur și argint prezentate la Muzeul Național de Istorie
Descoperire arheologică excepțională la Callatis: vase de aur și argint prezentate la Muzeul Național de Istorie
Revista presei
Adevarul
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
De ce nu crede Nicola în prieteniile din showbiz și cum a fost „sabotată” la Festivalul de la Mamaia din 2002: „Efectiv am fost scoasă, dar eu mă bucur”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Ce afaceri are și cu ce se ocupă Florin Stamin de la Asia Express 2025. Cum arată femeia cu care și-a refăcut viața după divorțul de Raluca Bădulescu
Playtech Știri
Catinca Roman și Calina, bagaje de 98 de kilograme în Asia Express: „Am folosit tot”. De ce a vrut fata creatoarei de modă cu orice preț în emisiune. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...