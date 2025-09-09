Aeroportul Roma Fiumicino, desemnat cel mai bun din Europa. Ce dotări și servicii i-au adus acest renume

Într-un moment în care transportul aerian trece prin transformări majore, aeroporturile caută să se adapteze prin soluții moderne și prietenoase cu mediul. Printre acestea, Roma Fiumicino se remarcă printr-o serie de proiecte de amploare care au convins juriul ACI EUROPE să îl desemneze, în 2025, drept cel mai bun aeroport din Europa în categoria peste 40 de milioane de pasageri.

Ferma solară care schimbă viitorul aviației

Unul dintre cele mai importante proiecte care au adus recunoașterea Fiumicino este lansarea celei mai mari ferme solare dintr-un aeroport european. Instalația, amplasată pe 2,5 kilometri în apropierea Pistei 3, include peste 55.000 de panouri monocristaline și furnizează o capacitate inițială de 22 MWp, urmând să ajungă la 60 MWp în următorii cinci ani.

Această infrastructură verde generează peste 30 de milioane kWh anual, echivalentul consumului a aproximativ 30.000 de gospodării italiene. Totodată, reduce emisiile de CO₂ cu peste 11.000 de tone pe an, marcând un pas decisiv către obiectivul aeroportului de a deveni net zero carbon până în 2030, cu două decenii înainte de termenul stabilit la nivel global pentru industria aviatică.

Pioneer, soluția pentru stocarea energiei verzi

Dezvoltarea energetică nu se oprește aici. În iunie 2025, aeroportul a inaugurat sistemul „Pioneer”, o platformă de stocare a energiei realizată din 762 de module de baterii reciclate de la producători auto precum Nissan, Mercedes și Stellantis.

Cu o capacitate de 10 MWh, această inovație poate alimenta echivalentul a 3.000 de locuințe americane pentru o zi și va reduce 16.000 de tone de emisii CO₂ în următorul deceniu. Sistemul compensează intermitența energiei solare și consolidează independența energetică a aeroportului.

Terminalul 3, modernizat pentru milioane de pasageri

Pe lângă proiectele de sustenabilitate, Fiumicino a investit semnificativ și în infrastructură. Terminalul 3 a trecut printr-un amplu proces de modernizare, care a inclus o fațadă renovată pentru mai multă lumină naturală, 150 de noi ghișee (ajungând la un total de 248, dintre care 60 self-service), extinderea benzilor de bagaje până la o lungime totală de 800 de metri și o zonă de securitate echipată cu 11 scanere RX de ultimă generație.

Măsurile de siguranță au fost, de asemenea, consolidate: peste 3.100 de detectoare de incendiu, 88 de extractoare de fum și 15 unități moderne de climatizare contribuie la protecția și confortul pasagerilor.

Noi servicii pentru eficiență operațională

În paralel cu modernizarea terminalelor și proiectele energetice, un nou operator de handling, Airport Handling (parte din grupul dnata), și-a început activitatea la Fiumicino. Compania gestionează deja serviciile pentru 22 de companii aeriene, aproximativ 70.000 de zboruri pe an și dispune de peste 2.100 de angajați. Investițiile depășesc 20 de milioane de euro, majoritatea în echipamente electrice, confirmând direcția de dezvoltare sustenabilă a aeroportului.