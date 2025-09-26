Adresa de domiciliu, eliminată de pe biletele de trimitere și internare. Cum se vor completa documentele medicale și ce prevede noua regulă

Ultima ora
Totul despre „zidul de drone” pe care UE vrea să îl ridice: ce țări va proteja și cu ce arme
26 sept. 2025 | 14:06
de Badea Violeta

Sănătate
Noile cărți electronice de identitate, care nu mai afișează adresa de domiciliu tipărită, au determinat modificări în sistemul medical. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) propune eliminarea adresei din câmpurile obligatorii de pe biletele de trimitere și internare. Măsura ar urma să simplifice procedurile pentru pacienți și unități medicale, dar și să țină pasul cu schimbările legislative.

De ce se elimină adresa de domiciliu de pe formulare

Schimbarea este motivată de introducerea cărților electronice de identitate, care conțin adresa de domiciliu doar în cip, nu și tipărită. Cum instituțiile publice și unitățile medicale nu au încă cititoare pentru aceste documente, pacienții întâmpină dificultăți în a demonstra adresa de reședință.

CNAS a pus în dezbatere publică un proiect de ordin prin care adresa de domiciliu să nu mai fie obligatorie pe biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice sau pe cele de internare.

Cum se vor completa biletele de trimitere și internare

Concret, noile formulare nu vor mai avea adresa de domiciliu ca element obligatoriu. În schimb, vor rămâne obligatorii datele de identificare esențiale: numele și prenumele pacientului.

Modificarea va fi introdusă în Anexa nr. 2 a Ordinului CNAS nr. 541/2011, care în prezent solicită completarea tuturor datelor de identificare, inclusiv adresa completă.

După intrarea în vigoare a noului ordin, adresa va deveni doar un câmp opțional, lăsând pacienților posibilitatea de a o furniza sau nu, în funcție de necesitate, relatează avocatnet.ro.

Ce urmează pentru aplicarea noii reguli

Proiectul de ordin se află în prezent în dezbatere publică și trebuie aprobat prin semnătura ministrului sănătății și a președintelui CNAS. Ulterior, actul va fi publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

Până atunci, formularele medicale rămân neschimbate. Noua regulă va simplifica procedurile de completare pentru personalul medical și va evita blocajele administrative pentru pacienții care dețin deja noile cărți electronice de identitate.

