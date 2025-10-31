Administrația Trump ar putea lansa un atac asupra Venezuelei „în orice moment”, potrivit unui raport

Statele Unite ar putea desfășura în orice moment atacuri asupra unor obiective militare din Venezuela, ca parte a unei operațiuni menite să descurajeze traficul de droguri și să slăbească regimul lui Nicolas Maduro, arată surse citate de presa americană.

Ce vizează atacurile planificate de Washington

Loviturile americane ar urmări distrugerea instalațiilor folosite de traficanții de droguri din Venezuela, despre care SUA afirmă că sunt conduși de președintele Nicolas Maduro și de membri importanți ai regimului său.

Operațiunea are ca scop și ”decapitarea” ierarhiei cartelului. Oficialii americani estimează că traficanții venezueleni exportă anual aproximativ 500 de tone de cocaină către Europa și Statele Unite.

Deși sursele citate nu au confirmat explicit că Nicolas Maduro ar fi o țintă directă, un oficial a declarat că timpul liderului de la Caracas ”se scurge”.

”Maduro este pe cale să se trezească prins în capcană și ar putea descoperi în curând că nu poate fugi din țară, chiar dacă ar decide să o facă”, a spus sursa.

Washingtonul a dublat recompensa pentru informații care să conducă la arestarea lui Maduro, ajungând la 50 de milioane de dolari, cea mai mare sumă oferită vreodată de guvernul american.

SUA oferă, de asemenea, 25 de milioane de dolari pentru captura unor aliați importanți ai lui Maduro, precum ministrul de Interne Diosdado Cabello și ministrul Apărării Vladimir Padrino Lopez, acuzați de trafic de droguri.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, l-a acuzat pe Maduro că este șeful ”Cartelului de los Soles”, care colaborează cu grupări precum Tren de Aragua și Cartelul Sinaloa.

Pam Bondi l-a numit pe Maduro ”unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume și o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite”.

Cum și unde a desfășurat SUA forțele militare

Armata americană și-a intensificat prezența în largul coastei Venezuelei, cu o desfășurare navală masivă în jurul portavionului Gerald R. Ford.

În august, Washingtonul a trimis trei distrugătoare echipate antiaerian, antisubmarin și antirachetă, un grup amfibiu cu 4.500 de soldați și avioane P-8 de recunoaștere. În septembrie, operațiunea a fost consolidată cu 10 avioane F-35B și drone MQ-9 Reaper din Puerto Rico.

Pe 24 octombrie, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a ordonat grupului de atac al portavionului Gerald R. Ford să intre în Caraibe, împreună cu crucișătorul USS Normandy și distrugătoarele USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney și USS Roosevelt.

Grupul include peste 4.000 de oameni și circa 90 de avioane de luptă, pregătite să atace ținte fixe și mobile din interiorul Venezuelei. Până acum, loviturile au vizat ambarcațiuni rapide care transportau droguri, majoritatea interceptate în largul coastei, cu 61 de suspecți uciși.

Ce urmărește SUA cu adevărat în Venezuela

Majoritatea experților sunt de părere că SUA nu intenționează o ocupație de durată, ci eliminarea regimului Maduro prin operațiuni țintite.

”Ceea ce agreează actuala administrație sunt operațiunile direcționate, cum ar fi asasinarea generalului iranian Qasem Soleimani sau atacurile asupra instalațiilor nucleare ale Iranului”, a declarat Elliott Abrams, fost reprezentant special al SUA pentru Venezuela.

Oficialii americani oferă puține detalii despre acțiunile interne planificate, dar mutarea operațiunilor către țărm sugerează o fază finală a misiunii, concentrată pe neutralizarea liderilor venezueleni și a infrastructurii folosite pentru trafic.