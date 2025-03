Adio, sunete enervante: Tehnologia care te ajută să auzi ce vrei, când vrei, fără să-i deranjezi pe ceilalți

Un grup de cercetători de la Universitatea Penn State a dezvoltat o tehnologie revoluționară care poate crea „enclave de audiție”, adică zone în care doar o persoană poate auzi un sunet, fără a deranja pe cei din jur.

Acest concept a fost prezentat într-un studiu publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, iar descoperirea promite să deschidă noi posibilități în manipularea undelor sonore.

Cum funcționează „enclavele de audiție”, de fapt

Tehnologia dezvoltată de cercetători folosește unde ultrasonice, adică unde sonore care vibrează la frecvențe mult mai mari decât limitele auditive ale omului, pentru a transporta sunetul.

Aceste unde sunt silentioase în timpul călătoriei lor, dar devin pregnante doar atunci când ajung la destinația dorită. Cu alte cuvinte, sunetul este „transportat” într-un mod invizibil și nu poate fi perceput de persoanele aflate în apropiere, ci doar de persoana aflată la punctul de intersecție al undelor ultrasonice.

Unul dintre autorii studiului, Jiaxin Zhong, cercetător în domeniul acusticii, explică faptul că această tehnologie este similară cu crearea unui „căști virtuale” care poate fi auzită doar de către o anumită persoană. „Cu acest sistem, am reușit să oferim o zonă de sunet pentru o persoană, fără a perturba pe cei din jur”, adaugă Zhong, citat de publicația Futurism.

Tehnologia inovatoare care ar putea schimba modul în care percepem sunetele

O provocare semnificativă în crearea acestor enclave de audiție a fost manipularea undelor sonore pentru a le ghida fără a le permite să se răspândească și să ajungă la oameni din alte zone.

În acest scop, cercetătorii au utilizat „metasuprafețe acustice”, care pot controla cu precizie traiectoria undelor sonore, similar modului în care o lentilă optică poate curba lumina.

Prin folosirea a două fascicule de unde ultrasonice la frecvențe ușor diferite, cercetătorii au descoperit că atunci când aceste fascicule se intersectează, ele creează un sunet la frecvența diferenței dintre ele, care poate fi perceput de urechea umană.

De exemplu, când două unde cu frecvențe de 40.000 Hz și 39.500 Hz se întâlnesc, se generează un sunet la 500 Hz, care se încadrează în intervalul mediu al percepției auditive umane.

Cum se traduce asta în viața de zi cu zi

Deși tehnologia este încă la început, cercetătorii estimează că momentan pot crea aceste enclave la o distanță de aproximativ un metru și jumătate și la un volum moderat de 60 de decibeli, echivalentul unui dialog normal.

În locuri publice precum biblioteci, muzee sau aeroporturi, unde liniștea este esențială, enclavele ar putea furniza sunete doar pentru anumite grupuri de oameni, fără a-i deranja pe alții.

De asemenea, tehnologia ar putea fi utilizată pentru a anula zgomotul într-o întreagă zonă urbană, oferind un mediu mai calm în orașele zgomotoase.