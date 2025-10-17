Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 15:18
de Badea Violeta

Adio baldachine și șezlonguri de 200 de lei pe litoralul românesc! Proiect: 20% din întinderile de nisip ar putea deveni publice

ACTUALITATE
Adio baldachine și șezlonguri de 200 de lei pe litoralul românesc! Proiect: 20% din întinderile de nisip ar putea deveni publice
Litoralul romanesc renunta la baldachinele si sezlongurile de lux de 200 de lei

Turiștii vor avea acces gratuit la 20% din plajele de la malul mării, fără baldachine, șezlonguri sau beach-baruri. Primăriile vor trebui să asigure toalete, dușuri și pubele de gunoi.

Ce spun inițiatorii proiectului și autoritățile locale

Daniel Georgescu, deputat și inițiator al legii, explică: ”Accesul liber la plajă a devenit aproape imposibil din cauza aglomerării de umbrele, de baldachine, de construcții și nu în ultimul rând din cauza prețurilor la închiriatul șezlongurilor, de exemplu, și atunci s-a considerat necesar să intervenim astfel încât primăriile să aibă posibilitatea de a înființa plaje publice.”

Primarii au opinii împărțite privind costurile implicate, relatează stirileprotv.ro. Dorin Jeanu, primar Costinești: ”Vom putea desfășura activități sportive și culturale, ne gândim și la reluarea serbărilor mării. Nu cred că va fi o cheltuială semnificativă pentru că e nevoie de vestiare, dușuri.”

Paul Foleanu, primar interimar Mangalia: ”Ne-ar trebui și disponibilitățile financiare pentru a întreține bucățile de plajă ce le vom lua. Pentru administrațiile publice locale va fi o cheltuială în plus.”

Cum vor fi sancționați cei care nu respectă regulile

Proiectul de lege prevede amenzi între 500 și 1.000 de lei pentru cei care aruncă gunoi pe plajă sau în apă. Corespondent Pro TV: ”Cei care aruncă deșeuri pe plajă sau în apă vor putea fi amendați cu sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei.

Iar aici vorbim despre orice tip de gunoi. Sticlă, lemn, hârtie sau plastic, toate trebuie aruncate în locuri special amenajate.”

Vezi și Stațiunea de pe litoralul românesc care a renăscut în 2025. Românii au redescoperit-o și e plină în fiecare weekend!

”Se strânge foarte mult gunoi ”

Ștefan Andrei, administrator plajă: „Se strânge foarte mult gunoi care e adus și de vânt, e lăsat și pe mal, vine și cu apa, trăim într-o lume în care gunoiul se face mult și constant.”

Marian Paiu, manager ONG Mare Nostrum: ”Mai multe deșeuri, ne confruntăm cu mai multe și mai mici.” Cele mai afectate sectoare de plajă vara aceasta au fost Constanța, Saturn și Eforie Nord.

Legea urmează să fie promulgată de președintele țării, oferind turiștilor posibilitatea de a se bucura de mare în mod gratuit și de a se relaxa pe plaje curate și accesibile.

Vezi și Plaja sălbatică cu cea mai curată apă de pe litoralul românesc. Zona este izolată, iar turiștii preferă să vină cu cortul!

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Arhitect, despre rezistența blocurilor vechi din Capitală. Ce a observat la pereții apartamentelor după explozia devastatoare din cartierul Rahova
Arhitect, despre rezistența blocurilor vechi din Capitală. Ce a observat la pereții apartamentelor după explozia devastatoare din cartierul Rahova
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi
Când intră pensiile în noiembrie și cine primește bani în plus înainte de sărbători
Când intră pensiile în noiembrie și cine primește bani în plus înainte de sărbători
Filmul crimei din București. Cum au ucis-o fiica de 15 ani și iubitul ei pe mama adoptivă. Ce au făcut apoi ca să ascundă totul și cum au încercat să-i păcălească pe anchetatori
Filmul crimei din București. Cum au ucis-o fiica de 15 ani și iubitul ei pe mama adoptivă. Ce au făcut apoi ca să ascundă totul și cum au încercat să-i păcălească pe anchetatori
După 80 de ani, inteligența artificială identifică ofițerul nazist din celebra fotografie a Holocaustului
După 80 de ani, inteligența artificială identifică ofițerul nazist din celebra fotografie a Holocaustului
Stea „aproape primordială” descoperită la marginea Căii Lactee. Ar putea fi urmaș direct al primelor stele din Univers
Stea „aproape primordială” descoperită la marginea Căii Lactee. Ar putea fi urmaș direct al primelor stele din Univers
Prima reacție Distrigaz după explozia devastatoare din Rahova: „Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”
Prima reacție Distrigaz după explozia devastatoare din Rahova: „Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”
Câte apartamente aveau asigurare împotriva exploziei. Primele cifre oficiale după tragedia din Rahova
Câte apartamente aveau asigurare împotriva exploziei. Primele cifre oficiale după tragedia din Rahova
Revista presei
Adevarul
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât sunt plătiți
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Playtech Știri
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Playtech Știri
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...