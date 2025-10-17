Adio baldachine și șezlonguri de 200 de lei pe litoralul românesc! Proiect: 20% din întinderile de nisip ar putea deveni publice

Turiștii vor avea acces gratuit la 20% din plajele de la malul mării, fără baldachine, șezlonguri sau beach-baruri. Primăriile vor trebui să asigure toalete, dușuri și pubele de gunoi.

Ce spun inițiatorii proiectului și autoritățile locale

Daniel Georgescu, deputat și inițiator al legii, explică: ”Accesul liber la plajă a devenit aproape imposibil din cauza aglomerării de umbrele, de baldachine, de construcții și nu în ultimul rând din cauza prețurilor la închiriatul șezlongurilor, de exemplu, și atunci s-a considerat necesar să intervenim astfel încât primăriile să aibă posibilitatea de a înființa plaje publice.”

Primarii au opinii împărțite privind costurile implicate, relatează stirileprotv.ro. Dorin Jeanu, primar Costinești: ”Vom putea desfășura activități sportive și culturale, ne gândim și la reluarea serbărilor mării. Nu cred că va fi o cheltuială semnificativă pentru că e nevoie de vestiare, dușuri.”

Paul Foleanu, primar interimar Mangalia: ”Ne-ar trebui și disponibilitățile financiare pentru a întreține bucățile de plajă ce le vom lua. Pentru administrațiile publice locale va fi o cheltuială în plus.”

Cum vor fi sancționați cei care nu respectă regulile

Proiectul de lege prevede amenzi între 500 și 1.000 de lei pentru cei care aruncă gunoi pe plajă sau în apă. Corespondent Pro TV: ”Cei care aruncă deșeuri pe plajă sau în apă vor putea fi amendați cu sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei.

Iar aici vorbim despre orice tip de gunoi. Sticlă, lemn, hârtie sau plastic, toate trebuie aruncate în locuri special amenajate.”

”Se strânge foarte mult gunoi ”

Ștefan Andrei, administrator plajă: „Se strânge foarte mult gunoi care e adus și de vânt, e lăsat și pe mal, vine și cu apa, trăim într-o lume în care gunoiul se face mult și constant.”

Marian Paiu, manager ONG Mare Nostrum: ”Mai multe deșeuri, ne confruntăm cu mai multe și mai mici.” Cele mai afectate sectoare de plajă vara aceasta au fost Constanța, Saturn și Eforie Nord.

Legea urmează să fie promulgată de președintele țării, oferind turiștilor posibilitatea de a se bucura de mare în mod gratuit și de a se relaxa pe plaje curate și accesibile.

