Acuzat că şi-a dezamăgit fanii din întreaga lume la ultimele concerte, Justin Timberlake dezvăluie că suferă de boala Lyme. Ce se petrecea cu artistul în culise: „Oboseala cronică, dureri”

Justin Timberlake, fostul solist NSYNC în vârstă de 43 de ani, a anunțat public că suferă de boala Lyme, o afecțiune infecțioasă care l-a afectat semnificativ în timpul recentului său turneu mondial. Artistul a făcut dezvăluirea într-o postare sinceră și emoționantă pe Instagram, încheind oficial perioada intensă de concerte.

Artistul a explicat că problemele de sănătate au fost un factor important în această percepție negativă, dezvăluind diagnosticul său: „Printre altele, m-am luptat cu unele probleme de sănătate și am fost diagnosticat cu boala Lyme – nu spun asta pentru ca voi să vă simțiți prost pentru mine, ci pentru a arunca puțină lumină asupra a ceea ce am îndurat în culise.”

Timberlake a detaliat impactul afecțiunii asupra stării sale generale:

„A trăi cu această boală poate fi extrem de debilitant, atât mental, cât și fizic. Când am primit diagnosticul, am fost cu siguranță șocat. Dar, cel puțin, am putut înțelege de ce eram pe scenă și simțeam o durere uriașă la nivelul sistemului nervos sau pur și simplu o oboseală extremă sau greață.”