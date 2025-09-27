Actul pentru care pensionarii au plătit degeaba. Statul a anunțat că nu are bani pentru majorări

În România, discuțiile despre pensii au revenit în prim-plan, după ce mii de pensionari au descoperit că au plătit degeaba pentru adeverințele necesare recalculării veniturilor. Cu toate că sperau la majorări, statul a transmis că nu există, momentan, resurse financiare pentru creșteri. Situația a creat o undă de nemulțumire, mai ales că așteptările erau mari după schimbările legislative intrate în vigoare la finalul anului trecut.

Recalcularea pensiilor și categoriile vizate

Începând cu 1 septembrie 2024, Legea nr. 360/2023 a adus un nou cadru de reglementare pentru sistemul de pensii, introducând două etape de recalculare. Primele vizate au fost persoanele care aveau deja adeverințele cu veniturile suplimentare incluse în dosar, dar care nu au putut fi luate în calcul anterior din lipsa unei baze legale. A doua categorie o reprezintă pensionarii care au depus adeverințele după 1 septembrie 2024.

Mulți dintre aceștia au sperat că noile documente vor duce la creșteri ale pensiilor, însă anunțul recent al Ministerului Muncii a schimbat radical perspectiva. Statul român nu are bani disponibili pentru majorări, iar pensionarii au rămas cu cheltuieli făcute degeaba.

Declarațiile ministrului muncii Florin Manole

Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis că va încerca să solicite fonduri suplimentare prin rectificarea bugetară. Totuși, el a atras atenția că nu există garanții privind o eventuală majorare.

„Discuții despre majorări pot avea loc doar după ce vedem impactul primelor două pachete de măsuri fiscale”, a explicat Florin Manole.

În ceea ce privește indexarea pensiilor cu rata inflației, ministrul a evitat să dea un răspuns clar.

„Nu vreau să mă antepronunţ, vreau să văd un draft al rectificării bugetare şi trebuie să vedem cu toţii, nu doar eu, ce impact au avut cele două pachete propuse de premierul Bolojan în reducerea deficitului. Şi, mai mult decât atât, sper să existe rapid adoptat şi pachetul de măsuri propus de PSD, pentru că avem nevoie de impulsionarea creşterii economice, avem nevoie de măsurile de creştere”, a declarat acesta, conform Agerpres.

Pensiile vor fi plătite, dar fără promisiuni de creștere

În pofida situației tensionate, Florin Manole a ținut să asigure pensionarii că nu există riscul ca pensiile să nu fie achitate.

„Bugetul pentru pensii va fi dimensionat până la sfârşitul anului, astfel încât să nu existe nicio problemă în plata pensiilor. Dacă asta înseamnă că trebuie bani în plus, vor fi bani în plus, dar toţi pensionarii în plată îşi vor primi banii fără nici o problemă. Pensiile nu sunt în pericol de a nu fi plătite”, a afirmat ministrul.

Deși aceste garanții aduc o oarecare liniște, problema rămâne: pensionarii care au investit în adeverințe pentru recalculare nu se vor bucura, cel puțin pentru moment, de veniturile mai mari promise.

Un viitor incert pentru pensionari

Noua lege a pensiilor a venit cu promisiuni de corectare a inechităților și de recunoaștere a veniturilor suplimentare obținute în perioada activă de muncă. Însă, fără resurse financiare suficiente, reformele riscă să rămână doar pe hârtie. Guvernul mizează pe efectele măsurilor fiscale pentru a reduce deficitul și pe o eventuală rectificare bugetară, dar până atunci pensionarii rămân în așteptare.