Actorul Malcolm-Jamal Warner, din serialul Rezidentul, a murit în timp ce se afla în vacanță în Costa Rica. Avea 54 de ani

Actorul american Malcolm-Jamal Warner, cunoscut publicului din România în special pentru rolul din serialul Rezidentul („The Resident”), dar și pentru personajul Theo Huxtable din celebrul sitcom The Cosby Show, a murit la vârsta de 54 de ani.

Autoritățile din Costa Rica au confirmat luni că Warner s-a înecat duminică după-amiază, în timp ce înota în zona plajei Playa Cocles, din provincia Limon, pe coasta caraibiană a țării. Potrivit anchetatorilor, curenții puternici l-au tras în larg și nu a mai putut fi salvat.

„A fost scos din apă de persoane aflate pe plajă”, a transmis Departamentul de Investigații Judiciare, însă echipajul de intervenție al Crucii Roșii l-a găsit fără semne vitale. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă, iar autoritățile continuă cercetările în acest caz.

De la „The Cosby Show” la „The Resident”

Malcolm-Jamal Warner a devenit cunoscut în anii ’80, interpretându-l pe Theo, fiul adolescent al familiei Huxtable, în sitcomul The Cosby Show, unul dintre cele mai populare seriale americane din acea perioadă. A jucat în toate cele 197 de episoade, pe durata a opt sezoane, primind o nominalizare la premiile Emmy în 1986.

Actorul a continuat să aibă o carieră constantă în televiziune, cu roluri importante în seriale precum Malcolm & Eddieși Read Between the Lines. În ultimii ani, Warner a fost apreciat pentru prestația sa din serialul The Resident, unde a interpretat un rol principal.

Actor, poet și muzician premiat

Dincolo de activitatea sa actoricească, Malcolm-Jamal Warner era pasionat de poezie și muzică. A câștigat un premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare R&B tradițională și a fost nominalizat la categoria „cel mai bun album de poezie recitată”.

Discret în ceea ce privește viața personală, Warner era căsătorit și avea o fiică, dar a ales să nu dezvăluie public numele acestora. Până la această oră, reprezentanții actorului nu au emis un comunicat oficial cu privire la tragedie.

Moartea sa a șocat comunitatea artistică din Statele Unite, dar și fanii din întreaga lume, care și-l vor aminti drept un simbol al adolescenței din anii ’80 și un artist complex, dedicat și profund.