08 aug. 2025 | 10:43
de Daoud Andra

Showbiz
Actorul Dean Cain, starul din „Superman” din anii ’90, devine agent de imigrări în SUA
FOTO: Profimedia Images

Dean Cain, actorul devenit celebru pentru rolul lui Superman în serialul Lois & Clark: The New Adventures of Superman difuzat în anii ’90, a anunțat recent că a luat o decizie neașteptată: intenționează să se alăture agenției federale americane ICE (Immigration and Customs Enforcement), responsabilă cu aplicarea legilor privind imigrația în SUA.

Actorul îi îndeamnă și pe alții să se alăture inițiativei

Cain, care este deja ofițer de poliție în regim de rezervă și adjunct de șerif cu acte în regulă, a declarat miercuri într-un interviu pentru Fox News: „Am vorbit cu oficiali din cadrul ICE și urmează să fiu numit agent cât mai curând. Vreau să ajut. E timpul ca oamenii să acționeze, iar eu fac un pas înainte.”

Actorul a lansat și un videoclip prin care încurajează cetățenii americani să se alăture agenției, într-o perioadă în care ICE derulează o campanie masivă de recrutare. Campania vine în contextul intensificării eforturilor de deportare a imigranților aflați ilegal în SUA, conform politicilor administrației Trump.

Conform unui comunicat emis de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), Dean Cain va fi numit „ofițer onorific ICE” luna viitoare, în cadrul unui eveniment oficial. Tricia McLaughlin, secretar adjunct în DHS, a declarat: „Superman îndeamnă americanii să devină eroi în viața reală, răspunzând apelului țării de a proteja comunitățile și a-i prinde pe cei mai periculoși infractori.”

În iulie, ICE a anunțat intenția de a angaja 10.000 de persoane, ceea ce ar însemna dublarea efectivelor agenției, care în prezent numără aproximativ 20.000 de angajați în peste 400 de birouri din toată țara. Sunt căutați în special ofițeri de deportare, anchetatori criminali, avocați, specialiști în vize pentru studenți și alte funcții de suport.

Zeci de mii de candidați pentru posturile disponibile

Campania de recrutare este susținută și de postere inspirate din celebrele afișe din Al Doilea Război Mondial, cu lozinci precum „America are nevoie de tine” și „Apără patria”, alături de imagini cu președintele Donald Trump, secretarul DHS Kristi Noem și alte figuri oficiale.

În doar câteva zile, ICE a anunțat că a primit peste 80.000 de aplicații pentru cele 10.000 de posturi disponibile. Odată cu creșterea interesului, au fost eliminate și limitele de vârstă pentru candidați. Pentru a atrage personal calificat, se oferă și bonusuri de până la 50.000 de dolari și sprijin pentru plata împrumuturilor studențești.

Decizia lui Cain vine la scurt timp după ce administrația Trump a promulgat o lege de cheltuieli care alocă peste 76 de miliarde de dolari către ICE, un buget record, de aproape zece ori mai mare decât cel anterior. Astfel, ICE devine cea mai finanțată agenție federală de aplicare a legii din SUA.

