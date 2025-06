Actor îndrăgit de la Hollywood, ucis în plină stradă. De ce a fost atacat, de fapt, Jonathan Joss. Românii adoră serialele ce l-au făcut celebru

Moartea lui Jonathan Joss, actor american cunoscut pentru interpretările memorabile din „Parks and Recreation” și „King of the Hill”, a generat o undă de șoc în rândul fanilor și al comunității artistice. În vârstă de 59 de ani, Joss a fost împușcat mortal sâmbătă noaptea în San Antonio, Texas, în ceea ce familia sa consideră a fi un atac motivat de ură.

Un atac care lasă semne adânci: mărturia cutremurătoare a partenerului lui Joss

Poliția locală a confirmat pentru Variety că actorul a fost împușcat de mai multe ori și a decedat din cauza rănilor. Suspectul principal, Sigfredo Alvarez Ceja, în vârstă de 56 de ani, a fost arestat la scurt timp după incident și este acuzat de crimă. Autoritățile au deschis o anchetă extinsă pentru a stabili dacă atacul are caracter homofob, așa cum susține partenerul de viață al actorului.

La scurt timp după tragedie, soțul lui Jonathan, Tristan Kern de Gonzales, a făcut public un mesaj dureros pe rețelele de socializare, în care a acuzat deschis caracterul homofob al atacului:

„Eu și soțul meu, Jonathan, am fost împușcați în timp ce verificam corespondența la fosta noastră locuință. Am fost hărțuiți ani de zile pentru relația noastră și am raportat amenințările fără ca autoritățile să ia vreo măsură.”

Gonzales a relatat că, în momentul atacului, cei doi descoperiseră rămășițele unuia dintre câinii lor decedați, ceea ce le-a provocat o reacție emoțională intensă. În acel moment, Ceja s-ar fi apropiat de ei, i-ar fi insultat și apoi ar fi deschis focul.

„Jonathan m-a împins și mi-a salvat viața”, a scris Gonzales. „A fost ucis pentru că iubea.”

Răspunsul autorităților și reacția publică

Poliția din San Antonio a emis ulterior o declarație în care menționează că „nu există până în prezent dovezi concrete care să demonstreze că atacul a fost motivat de orientarea sexuală a victimei”. Totuși, ancheta este în desfășurare și orice probă nouă ar putea schimba încadrarea juridică a faptei.

În ciuda acestor declarații, comunitatea LGBTQ+ și numeroși susținători ai actorului cer o investigare riguroasă a cazului. Rețelele sociale au fost inundate cu mesaje de susținere și apeluri pentru justiție.

O carieră marcată de talent și dedicație

Jonathan Joss a fost apreciat pentru vocea sa distinctă și prezența carismatică. A interpretat timp de 12 ani rolul lui John Redcorn în serialul animat „King of the Hill”, unul dintre cele mai populare show-uri difuzate între 1997 și 2009. De asemenea, rolul șefului Ken Hotate în sitcomul „Parks and Recreation” i-a adus o bază largă de fani.

Într-o declarație comună, creatorii serialului „King of the Hill” – Mike Judge, Greg Daniels și Saladin Patterson – au spus:

„Jonathan a adus un plus de autenticitate și emoție personajului său. Vocea lui va lipsi cu siguranță în noul sezon.”

Actorul se afla în Austin, Texas, în perioada premergătoare morții sale, pentru a promova relansarea serialului „King of the Hill”, programată pentru 4 august 2025.

Durerea colegilor și a comunității artistice

Nick Offerman, colegul său din „Parks and Recreation”, a transmis un mesaj emoționant:

„Jonathan era un om minunat și a fost o plăcere să lucrăm cu el. Suntem cu toții îndurerați.”

Fanii din întreaga lume au exprimat, la rândul lor, șocul și regretul pentru dispariția prematură a actorului.