Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 13:36
de Ozana Mazilu

Activează modul avion pe telefon. Puțini știu de aceste 3 motive utile

TEHNOLOGIE
Activează modul avion pe telefon. Puțini știu de aceste 3 motive utile
De ce merită să folosești modul avion pe telefon chiar și când nu zbori

Modul avion a fost creat inițial pentru siguranța zborurilor, dar utilitatea lui depășește cu mult cabina unui avion. Oprind toate conexiunile wireless, această funcție simplă poate prelungi viața bateriei, poate îmbunătăți calitatea rețelei și îți protejează datele personale. Deși este adesea ignorat, modul avion poate deveni un aliat discret în viața de zi cu zi, oferind avantaje pe care puțini utilizatori le cunosc.

Economisești energie și încarci telefonul mai repede

Cel mai evident beneficiu este economisirea energiei. Atunci când activezi modul avion, conexiunile Wi-Fi, datele mobile, Bluetooth și semnalul celular sunt oprite complet. În lipsa acestor procese care rulează permanent în fundal, telefonul consumă mult mai puțină energie. Dacă ai nevoie de o încărcare rapidă, de exemplu înainte de a ieși din casă, activarea modului avion poate reduce semnificativ timpul de așteptare.

Pentru cei care călătoresc sau petrec mult timp departe de priză, această funcție este o soluție eficientă. Chiar și atunci când nu vrei să închizi complet dispozitivul, modul avion prelungește autonomia bateriei fără a afecta aplicațiile care nu necesită internet, precum muzica stocată local sau funcțiile de cameră foto.

Vezi și:
Valul de caniculă vine cu un avertisment: cum îți poți distruge bateria telefonului fără să știi
Google Pixel 6a, o sursă de stres și frustrare pentru utilizatori. Decizia Google pe care nu și-o dorește nimeni

Reîmprospătezi conexiunea și găsești semnal mai bun

Un alt avantaj mai puțin cunoscut este îmbunătățirea conexiunii la rețea. Când treci telefonul pe modul avion și îl dezactivezi după câteva secunde, dispozitivul forțează o reconectare la turnurile de semnal. Acest „restart” poate ajuta la obținerea unei acoperiri mai bune sau la rezolvarea rapidă a unor probleme temporare de rețea, fără a fi nevoie să repornești complet telefonul.

Această metodă este utilă mai ales în zonele unde semnalul variază, cum ar fi în clădiri mari, la marginea localităților sau în timpul deplasărilor cu trenul și autobuzul. Printr-o simplă activare și dezactivare a modului avion, conexiunea se poate stabiliza, oferind viteze mai bune pentru apeluri și date mobile.

Îți protejezi datele personale în spațiile publice

Modul avion poate fi și o barieră suplimentară împotriva riscurilor de securitate. În spațiile publice, telefoanele caută automat rețele Wi-Fi, iar unele conexiuni pot fi nesigure sau chiar periculoase. Oprind toate legăturile wireless, eviți conectarea accidentală la rețele compromise și reduci șansele ca datele tale să fie interceptate.

Această funcție este utilă nu doar în cafenele și aeroporturi, ci și în orice loc unde nu ai nevoie de internet, dar vrei să folosești telefonul ca aparat foto, pentru a citi documente salvate sau pentru a asculta muzică. În plus, modul avion poate preveni instalarea automată a unor actualizări sau aplicații nedorite atunci când ești conectat la rețele necunoscute.

O funcție simplă cu efecte reale

Deși pare o setare minoră, modul avion aduce beneficii importante pentru economie de energie, calitatea conexiunii și siguranța datelor. Este o soluție la îndemâna oricui, indiferent de modelul de telefon sau de operator. Fie că vrei să îți încarci mai repede bateria, să obții semnal mai bun sau să eviți riscurile din rețelele publice, această funcție îți poate ușura rutina zilnică.

Într-o perioadă în care smartphone-ul a devenit indispensabil, modul avion demonstrează că uneori cea mai bună tehnologie este cea mai simplă. Activarea lui pentru câteva minute, chiar și atunci când nu călătorești, poate face diferența între o baterie epuizată și un telefon gata de utilizare, între o conexiune instabilă și una optimă, între expunerea datelor personale și o protecție discretă.

Furtuna Zack lovește și România. Județele unde se așteaptă vijelii puternice. Europa, sub cod de furtuni violente, rafale de 120 km/h
Recomandări
Orașele din România în care pierzi cel mai puțin timp în mașină. Bucureștenii stau peste 12 zile anual în ambuteiaje, arată Indexul de Trafic 2025
Orașele din România în care pierzi cel mai puțin timp în mașină. Bucureștenii stau peste 12 zile anual în ambuteiaje, arată Indexul de Trafic 2025
Un post de televiziune britanic pregătește „Trump versus Adevărul”, înainte de vizita președintelui Statelor Unite în Regatul Unit. De ce îl va supăra pe liderul SUA
Un post de televiziune britanic pregătește „Trump versus Adevărul”, înainte de vizita președintelui Statelor Unite în Regatul Unit. De ce îl va supăra pe liderul SUA
Filmul de pe Netflix „Genie”: o comedie magică despre dorințe, alegeri și familie. De ce merită să îl adaugi în lista ta
Filmul de pe Netflix „Genie”: o comedie magică despre dorințe, alegeri și familie. De ce merită să îl adaugi în lista ta
Primele dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu. Ce metode plănuiau să folosească pentru destabilizarea ordinii publice
Primele dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu. Ce metode plănuiau să folosească pentru destabilizarea ordinii publice
Evaluările naționale din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi schimbate: testele vor include itemi de tip PISA
Evaluările naționale din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi schimbate: testele vor include itemi de tip PISA
UE revizuiește interdicția motoarelor cu combustie și promite sprijin extins pentru industria auto
UE revizuiește interdicția motoarelor cu combustie și promite sprijin extins pentru industria auto
Bucureștiul prinde viață: cele mai tari evenimente din weekendul 19-21 septembrie 2025
Bucureștiul prinde viață: cele mai tari evenimente din weekendul 19-21 septembrie 2025
Jose Carerras, preferatul publicului de la Unforgettable, deși pe scenă a urcat și Andrea Bocelli. Artistul spaniol a stat pe scenă mai mult decât era programat, într-un val de aplauze. Moment unic. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Jose Carerras, preferatul publicului de la Unforgettable, deși pe scenă a urcat și Andrea Bocelli. Artistul spaniol a stat pe scenă mai mult decât era programat, într-un val de aplauze. Moment unic. EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, din nou împreună. Au îngropat securea războiului: „Timpul a vindecat”. EXCLUSIV
Playtech Știri
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
Playtech Știri
Cum să gătești ceapa de două ori mai repede și cu o aromă mult mai intensă. Oamenii de știință spun ca ai nevoie de un singur ingredient
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...