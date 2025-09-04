Acer la IFA 2025 – noile tablete, monitoare și routere Wi-Fi 7 dezvăluite la Berlin

Acer a venit la IFA Berlin cu o extindere serioasă de portofoliu: patru tablete noi în seriile Iconia X și Iconia A, două monitoare sub brandul de design amadana, un OLED rapid pentru gaming și creație, plus un router mesh Wi-Fi 7 compact. În esență, compania încearcă să acopere toate scenariile din viața digitală modernă—de la lucru și școală, la divertisment și conectivitate casnică.

Accentul cade pe ecrane mai bune, funcții AI la nivel de dispozitiv și rețele mai rapide. Iconia X12 și X14 aduc panouri AMOLED/OLED în diagonale mari, în timp ce Iconia A16 și A14 mizează pe IPS FHD cu suporturi integrate tip trepied. La capitolul conectivitate, noul Acer Connect T36 adoptă standardul Wi-Fi 7 cu roaming fluid între noduri, iar pentru imagine, linia amadana pune estetica minimalistă în fața unor panouri IPS curate, completată de CE270U Z—un OLED QHD la 280 Hz.

Iconia X12 și X14: OLED/AMOLED pe format mare, cu AI utilă zi de zi

Iconia X12 (X12-21M) este tableta „subțire & ușoară” a familiei: 12,6 inci AMOLED WQXGA, 500 g, Helio G99, până la 8 GB RAM LPDDR4X și 256 GB stocare extensibilă prin microSD. E un pachet gândit pentru autonomie (până la 16 ore), cu camere de 13 MP (spate) și 5 MP (față), difuzoare stereo quad și conectivitate Wi-Fi 5/Bluetooth 5.2. Pentru notițe și productivitate, există stylus activ, tastatură detașabilă și un capac-suport magnetic—toate opționale, dar binevenite.

Iconia X14 (X14-M1N) urcă la 14 inci pe un panou OLED FHD și aduce în joc un procesor cu NPU integrat. Asta înseamnă funcții AI la bord: control prin gesturi și sfaturi de postură (AI Smart Sensing), ridicarea automată a calității video (AI Super Resolution) și o „Smile Camera” care declanșează când te vede zâmbind. Configurația urcă până la 8 GB LPDDR5 și 256 GB UFS 3.1, iar autonomia promisă este de până la 10 ore, cu Wi-Fi 6/Bluetooth 5.4, USB-C 2.0 și un suport integrat pentru poziționare comodă pe birou.

Iconia A16 și A14: ecrane FHD mari, suport integrat și AI on-device

Noua pereche din seria A—Iconia A16 și A14—vine cu panouri IPS FHD de 16, respectiv 14 inci, ambele cu design ZeroFrame și unghiuri largi de vizualizare. Sub capotă găsești procesoare cu NPU, până la 8 GB RAM LPDDR5 și 256 GB UFS 3.1, iar funcțiile AI replicate din linia X (Smart Sensing, Super Resolution, Smile Camera) rulează local, fără a depinde de cloud. Sunt tablete potrivite pentru cursuri, redactare, consum media și apeluri video, cu camere de 8 MP pe spate și 5 MP frontal, plus autonomie de până la 10 ore.

Detaliul practic care le diferențiază este suportul tip trepied integrat direct în carcasă. Elimină nevoia unui accesoriu separat când treci de la citit la prezentat sau la binge-watching, iar împreună cu Wi-Fi 6 dual-band și Bluetooth 5.4 oferă stabilitate bună în rețele aglomerate. Ca bonus comun pentru seriile X și A, Acer Screen Casting transformă fiecare tabletă într-un ecran wireless pentru laptop, păstrând biroul aerisit.

Monitoarele amadana și OLED-ul CE270U Z: design curat și viteză extremă

Amadana 16APM1QJ este companionul portabil: 15,6 inci, IPS cu unghiuri largi, doar 0,65 kg și stand integrat cu înclinare până la 90°. Intră firesc în geantă și se leagă rapid prin mini-HDMI sau USB-C, fiind util ca al doilea ecran la muncă mobilă sau pentru prezentări. Amadana 27ART0 P1 urcă la 27 inci, păstrează liniile ultra-subțiri ZeroFrame și adaugă refresh la 144 Hz cu moduri dinamice la 120/60 Hz, sRGB 99% și un „dock” compact pentru accesorii—un punct de sprijin elegant pentru birourile care aleg minimalismul.

Pentru cei care vor performanță brută, Acer CE270U Z livrează un OLED de 26,5 inci la 2560×1440 și 280 Hz, timp de răspuns de 0,03 ms, vârf de 1.000 niți în HDR și AMD FreeSync Premium Pro. Este genul de ecran care face atât jocurile rapide, cât și timeline-urile de editare să curgă impecabil. Difuzoarele de 3 W și reglajele ergonomice completează pachetul, astfel încât nu trebuie să alegi între confort și specificații.

Routerul mesh Acer Connect T36: Wi-Fi 7 dual-band, roaming fluid și design discret

Conectivitatea primește un upgrade cu Acer Connect T36, un router mesh dual-band Wi-Fi 7 cu viteze cumulate de până la 3.600 Mbps (2.882 Mbps pe 5 GHz și 688 Mbps pe 2,4 GHz). Platforma pe ARM quad-core, 512 MB RAM și 128 MB flash, plus comutarea automată între noduri, promit streaming 4K fără întreruperi, latențe bune în jocuri și stabilitate pentru locuințe pline de gadgeturi. Practic, construiești rețeaua pe măsura spațiului, iar roamingul inteligent ține device-urile „lipite” de cel mai bun semnal.

Configurația se face din aplicația Acer Connect, iar carcasa compactă cu trei porturi RJ45 (1×WAN, 2×LAN) se integrează ușor în decor. Pentru apartamente mari sau case pe mai multe niveluri, sistemul modular permite adăugarea de noduri și extinderea acoperirii fără bătăi de cap—genul de upgrade care „dispare” în fundal, dar se simte în fiecare colț unde înainte cădea Wi-Fi-ul.

Prețuri și disponibilitate: când ajung în EMEA

Iconia X12 și X14 vor fi disponibile în EMEA din noiembrie, cu prețuri de la 280 EUR, respectiv 310 EUR. Iconia A14 pornește de la 260 EUR, iar A16 de la 300 EUR, în același interval. Pe zona de display, amadana 16APM1QJ și 27ART0 P1, împreună cu OLED-ul CE270U Z, ajung în primul trimestru din 2026, cu prețuri de la 119 EUR, 169 EUR și, respectiv, 699 EUR.

Acer Connect T36 Wi-Fi 7 este așteptat tot în T1 2026, cu pachete de 1/2/3 noduri la 119/199/299 EUR. Ca de obicei, specificațiile și prețurile pot varia în funcție de regiune; pentru disponibilitatea locală, Acer trimite către canalele oficiale din fiecare țară.