Accident rutier cu o mașină fără RCA. Cine plătește daunele și cum acționezi în 2025. Ghidul complet pentru a obține despăgubiri

11 aug. 2025 | 15:49
Zeci de mii de accidente rutiere se produc anual pe drumurile din România, iar în majoritatea cazurilor, pagubele sunt acoperite de asigurarea RCA. Însă, ce se întâmplă atunci când ești implicat într-un eveniment rutier al cărui autor nu deține o poliță de asigurare valabilă? Lipsa RCA-ului poate crea o situație extrem de complicată și frustrantă, dar legea oferă o soluție. Află cum poți obține despăgubiri și care este instituția la care trebuie să te adresezi pentru a nu rămâne cu paguba.

Asigurarea RCA, obligatorie prin lege

Legea 132/2017 stipulează clar că toate vehiculele care circulă pe drumurile publice din România trebuie să dețină o asigurare RCA valabilă. Nerespectarea acestei obligații atrage după sine o amendă consistentă și, mai grav, poate duce la consecințe financiare neprevăzute în cazul unui accident. Situația devine și mai dificilă atunci când un șofer implicat într-un accident, care inițial oferă date false despre asigurarea sa, se dovedește a fi neasigurat.

Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR), soluția pentru păgubit

Conform legislației în vigoare, în cazul în care ești implicat într-un accident cu un vehicul fără asigurare obligatorie, trebuie să te adresezi Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR). Această asociație profesională autonomă funcționează ca un organism de plată a despăgubirilor, intervenind atunci când șoferul vinovat nu deține o poliță RCA valabilă.

BAAR are rolul de a acorda despăgubiri atât pentru daune materiale, cât și pentru vătămări corporale sau chiar deces, dacă vehiculul vinovat este identificat și nu avea asigurare. În situația în care șoferul vinovat nu poate fi identificat, despăgubirile se acordă doar pentru vătămări corporale sau deces. Este important de menționat că, pentru daune materiale în cazul unui accident cu un autor neidentificat, se aplică o franșiză de 500 de euro echivalent în lei, dar numai dacă accidentul a rezultat în decesul sau vătămarea gravă (peste 60 de zile de îngrijiri medicale) a unei persoane. De asemenea, BAAR intervine și în situația în care accidentul se produce pe durata suspendării contractului RCA.

Ce pași trebuie să urmezi pentru a obține despăgubirile

Primul și cel mai important pas după un accident cu o mașină fără RCA este să te adresezi celei mai apropiate secții de poliție sau biroului de accidente ușoare. Aici, polițiștii vor întocmi un proces verbal de constatare, stabilind vinovăția fiecărui șofer. Acest document este esențial pentru continuarea demersurilor.

Ulterior, păgubitul trebuie să se adreseze BAAR, completând un formular de avizare daune. Alături de acest formular, trebuie depuse mai multe documente, inclusiv:

  • Actul care dovedește vinovăția și circumstanțele producerii accidentului.
  • Autorizația de reparații eliberată de poliție.
  • Actul doveditor al proprietății vehiculului avariat.
  • Actul de identitate al solicitantului.

Documentele pot fi trimise la BAAR inițial și prin e-mail, la adresa [email protected]. Dacă vehiculul a fost deja reparat, chitanțele și facturile care atestă cheltuielile trebuie de asemenea puse la dispoziția BAAR. Termenul de soluționare este de cel mult 90 de zile, perioadă în care BAAR va achita despăgubirile sau va oferi un răspuns motivat în cazul unui refuz.

Suma acordată de BAAR va fi ulterior recuperată de la șoferul vinovat de producerea accidentului. Astfel, deși problema inițială poate părea a fi a păgubitului, sistemul asigură, în cele din urmă, ca cel responsabil să suporte costurile.

