Mărturia unui român care a asistat la prăbuşirea turnului din Roma. „Mi-am dat seama că urmează ceva grav". Clădirea era închisă din 2007
04 nov. 2025 | 13:15
de Badea Violeta

Accident la o benzinărie din Bistrița-Năsăud: două mașini s-au ciocnit și 1.000 de litri de motorină s-au scurs dintr-un bazin aflat în remorca unei maşini

ACTUALITATE
Accident la o benzinărie din Bistrița-Năsăud: două mașini s-au ciocnit și 1.000 de litri de motorină s-au scurs dintr-un bazin aflat în remorca unei maşini
Coliziune petrecuta intr-o statie de alimentare din Bistrita-Nasaud. Sursa foto: news.ro

Un incident grav a avut loc marți, 4 noiembrie, într-o stație de carburant din județul Bistrița-Năsăud, unde două autoturisme s-au ciocnit, iar un bazin plin cu motorină transportat în remorca unuia dintre vehicule s-a fisurat, provocând scurgerea unei cantități mari de combustibil. Pompierii și echipajele de intervenție au sosit rapid la fața locului pentru a preveni un dezastru și pentru a acorda îngrijiri persoanelor implicate.

Ce s-a întâmplat în benzinărie

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, accidentul a avut loc în localitatea Teaca.

”Un echipaj de pompieri şi un echipaj de prim ajutor SMURD și SVSU Teaca intervin la un accident rutier în localitatea Teaca. Din primele informaţii, în accident sunt implicate două persoane conştiente şi cooperante”, a transmis ISU, potrivit news.ro.

Impactul dintre cele două autoturisme s-a produs pe perimetrul stației de carburant, unde unul dintre vehicule transporta în remorcă un bazin încărcat cu aproximativ 1.000 de litri de motorină. În urma coliziunii, recipientul s-a răsturnat și combustibilul s-a scurs pe o suprafață extinsă a platformei stației.

Intervenție pentru prevenirea unui pericol major

Situația a fost evaluată ca fiind una cu potențial ridicat de risc, având în vedere cantitatea mare de combustibil scurs într-un spațiu cu echipamente inflamabile.

”În urma accidentului rutier s-a răsturnat o cantitate de aproximativ 1000 l de motorină dintr-un bazin aflat în remorca unuia dintre autoturismele implicate în accident, pe suprafaţa amplasamentului din staţia de carburant”, au precizat pompierii.

Echipajele ISU au intervenit rapid pentru limitarea efectelor poluării și pentru evitarea oricărui risc de incendiu sau explozie. Traficul în zonă a fost restricționat temporar, iar zona contaminată cu motorină a fost izolată și securizată. Din fericire, nu au fost raportate victime cu leziuni grave, iar persoanele implicate au fost evaluate medical la fața locului.

Alt caz grav raportat în județ

Tot în județul Bistrița-Năsăud, autoritățile au gestionat recent un caz grav de violență. Un tânăr de 26 de ani a murit după ce a fost înjunghiat în localitatea Pinticu, în urma unui conflict spontan izbucnit între mai multe persoane.

Bărbatul de 39 de ani, suspectat că ar fi comis agresiunea, a fost reținut, iar Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a fost sesizat pentru continuarea investigațiilor necesare, informează Agerpres.

