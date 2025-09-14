Accident grav pe Transalpina. O mașină s-a izbit de un camion, două persoane au ajuns la spital

Ultima ora
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs pe Transalpina, în județul Alba, după ce un autoturism a pătruns pe contrasens și s-a izbit violent de un camion. În urma impactului, două persoane au fost rănite și transportate de urgență la spital.

Accident pe Transalpina

Conform primelor informații, pasagerul aflat pe scaunul din dreapta a fost proiectat în urma coliziunii și găsit în stop cardio-respirator pe bancheta din spate. Echipajele medicale au intervenit imediat, au început manevrele de resuscitare și au reușit să-l stabilizeze, ulterior fiind transportat la spital.

În același timp, șoferița autoturismului a rămas blocată în vehicul, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru a o elibera. După ce a fost extrasă, femeia a fost preluată de echipajele medicale și dusă, de asemenea, la spital.

Zona a fost securizată, iar circulația s-a desfășurat cu dificultate în urma accidentului. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia și cine se face vinovat de producerea coliziunii.

Ce spun martorii despre accident?

Martorii aflați la fața locului descriu scenele șocante de după impact. Un localnic a povestit: „Erau bușite, băgate una în alta. A zis că a venit cu viteză din partea asta.”

Echipajele de intervenție au găsit situația extrem de gravă. Plutonierul Viorel Liviu, ISU Alba, a declarat:

„În autovehicul se afla o persoană în stop cardiorespirator pe banca din spate și o persoană încarcerată la volanul autovehiculului.”

Bărbatul a fost resuscitat de echipajele medicale și transportat de urgență la spital. Tot acolo a ajuns și femeia, șoferița rămasă blocată în autoturism.

Între timp, polițiștii au început cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.
Inspectorul de poliție Mihai Rus, șeful Biroului Rutier Sebeș, a precizat:

„Din primele cercetări este vorba despre conducătorul unui autoturism care a pătruns pe sensul opus și a intrat în coliziune cu conducătorul unui autocamion.”

Șoferul camionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

