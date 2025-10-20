Accident grav pe DEx 12: două autoutilitare și un TIR s-au ciocnit violent. Traficul, deviat pe DN 65

Un accident rutier grav s-a produs luni dimineață pe Drumul Expres 12 (DEx12), în zona localității Balș, județul Olt. În coliziune au fost implicate două autoutilitare și un TIR, impactul fiind atât de puternic încât circulația a fost blocată complet pe sensul de mers către Craiova.

Evenimentul rutier s-a produs în jurul orei 7:30, la kilometrul 22 al drumului expres. Ambele benzi ale sensului de mers către Craiova au fost închise, iar traficul a fost deviat temporar pe Drumul Național 65, pentru fluidizarea circulației.

La fața locului s-au deplasat echipaje ale Poliției Rutiere, pompieri și echipaje medicale SMURD. Oamenii legii urmează să stabilească împrejurările exacte ale producerii accidentului și dacă șoferii au respectat regulile de circulație.

Martorii spun că impactul a fost violent, iar traficul din zonă a fost dat peste cap timp de mai multe ore. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri prezenți în teren.

Știre în curs de actualizare