Ultima ora
Victimele exploziei din Rahova, în stare stabilă după intervențiile chirurgicale. Adolescenta de 17 ani este conștientă și cooperantă
20 oct. 2025 | 10:25
de Ana Ionescu

Accident grav pe DEx 12: două autoutilitare și un TIR s-au ciocnit violent. Traficul, deviat pe DN 65

ACTUALITATE
Accident grav pe DEx 12: două autoutilitare și un TIR s-au ciocnit violent. Traficul, deviat pe DN 65
Un accident rutier grav s-a produs luni dimineață pe Drumul Expres 12 FOTO: Facebook

Un accident rutier grav s-a produs luni dimineață pe Drumul Expres 12 (DEx12), în zona localității Balș, județul Olt. În coliziune au fost implicate două autoutilitare și un TIR, impactul fiind atât de puternic încât circulația a fost blocată complet pe sensul de mers către Craiova.

Evenimentul rutier s-a produs în jurul orei 7:30, la kilometrul 22 al drumului expres. Ambele benzi ale sensului de mers către Craiova au fost închise, iar traficul a fost deviat temporar pe Drumul Național 65, pentru fluidizarea circulației.

La fața locului s-au deplasat echipaje ale Poliției Rutiere, pompieri și echipaje medicale SMURD. Oamenii legii urmează să stabilească împrejurările exacte ale producerii accidentului și dacă șoferii au respectat regulile de circulație.

Vezi și:
Accident în Pasajul Victoriei: un autobuz și un tramvai s-au ciocnit. Mai multe persoane au ajuns la spital
Record de infracțiuni pentru un bărbat de 70 de ani din Arad: beat la volan, fără permis și cu numere false

Martorii spun că impactul a fost violent, iar traficul din zonă a fost dat peste cap timp de mai multe ore. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri prezenți în teren.

Știre în curs de actualizare 

Se strică iar vremea. Unde vine frigul, sunt anunţate diferenţe mari de temperaturi
Recomandări
Poate inteligența artificială să provoace dispariția oamenilor? Ce spun cercetătorii despre riscul real de extincție
Poate inteligența artificială să provoace dispariția oamenilor? Ce spun cercetătorii despre riscul real de extincție
Primul spital privat care ar putea fi închis de autoritățile din România. Nereguli grave după moartea tinerei de 29 de ani la Constanța
Primul spital privat care ar putea fi închis de autoritățile din România. Nereguli grave după moartea tinerei de 29 de ani la Constanța
Ridicarea greșită pe cric poate costa până la 50.000 € la mașinile electrice: avertismentul venit din Norvegia
Ridicarea greșită pe cric poate costa până la 50.000 € la mașinile electrice: avertismentul venit din Norvegia
Simu Liu readuce la viață filmul inspirat din jocul Sleeping Dogs: Scenariul este gata, ce urmează
Simu Liu readuce la viață filmul inspirat din jocul Sleeping Dogs: Scenariul este gata, ce urmează
China introduce câinii-roboți de patrulare: noii „polițiști” care filmează, detectează și transmit mesaje cetățenilor
China introduce câinii-roboți de patrulare: noii „polițiști” care filmează, detectează și transmit mesaje cetățenilor
Europol a destructurat o rețea globală de SIM-uri false folosită pentru 49 de milioane de conturi online
Europol a destructurat o rețea globală de SIM-uri false folosită pentru 49 de milioane de conturi online
Val de cutremure de suprafață în România. 8 seisme în doar câteva zile, resimțite în mai multe județe. Ce spun seismologii
Val de cutremure de suprafață în România. 8 seisme în doar câteva zile, resimțite în mai multe județe. Ce spun seismologii
Datele românilor cu panouri fotovoltaice ajung în China: statul pregătește reguli stricte de securitate cibernetică pentru prosumatori
Datele românilor cu panouri fotovoltaice ajung în China: statul pregătește reguli stricte de securitate cibernetică pentru prosumatori
Revista presei
Adevarul
Supliment alimentar la modă care nu funcționează. Mit demontat de 80 de ani de cercetări
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Playtech Știri
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...