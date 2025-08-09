Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
09 aug. 2025 | 19:06
de Diana Dumitrache

Actualitate
Accident grav pe Centura Bucureştiului. Cinci persoane au ajuns la spital, traficul este restricţionat
Cinci persoane, dintre care trei copii, au fost rănite sâmbătă seară într-un accident rutier produs pe Centura Bucureștiului, în zona Glina, județul Ilfov. În coliziune au fost implicate două autoturisme, iar toate victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Cinci persoane, transportate la spital după un accident pe Centura Bucureştiului

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, în urma impactului au rezultat cinci victime – trei minori și doi adulți.

Traficul a fost oprit pe ambele sensuri de mers imediat după accident, urmând să fie reluat pe un singur fir, alternativ, sub dirijarea polițiștilor. Reluarea circulației în condiții normale este estimată în jurul orei 20:00.

ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

