Accident grav pe Centura Bucureştiului. Cinci persoane au ajuns la spital, traficul este restricţionat

Cinci persoane, dintre care trei copii, au fost rănite sâmbătă seară într-un accident rutier produs pe Centura Bucureștiului, în zona Glina, județul Ilfov. În coliziune au fost implicate două autoturisme, iar toate victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, în urma impactului au rezultat cinci victime – trei minori și doi adulți.

Traficul a fost oprit pe ambele sensuri de mers imediat după accident, urmând să fie reluat pe un singur fir, alternativ, sub dirijarea polițiștilor. Reluarea circulației în condiții normale este estimată în jurul orei 20:00.

