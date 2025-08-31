Ultima ora
Tot mai mulți nefumători fac cancer pulmonar: o amenințare ignorată a epocii poluării. Ce spun oamenii de știință
31 aug. 2025 | 17:28
de Andreea Bișinicu

Accident cumplit în județul Cluj: un autocar cu peste 20 de persoane s-a răsturnat pe șosea. S-a activat Planul Roșu

Actualitate
Accident cumplit în județul Cluj: un autocar cu peste 20 de persoane s-a răsturnat pe șosea. S-a activat Planul Roșu
Accident autocar județul Cluj
Cuprins
  1. Intervenție amplă a echipajelor de salvare
  2. Misiune în desfășurare și informații în dinamică
  3. Autoritățile transmit mesaje de calm și asigurări

Duminică după-amiază, un accident rutier deosebit de grav a avut loc în localitatea Dumbrava, județul Cluj, unde un autocar care transporta aproximativ 30 de persoane s-a răsturnat în afara părții carosabile. Impactul a fost unul sever, iar dimensiunea evenimentului a determinat autoritățile să ia măsuri de urgență pentru gestionarea situației. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, având în vedere numărul mare de persoane implicate și riscul ridicat pentru viața acestora, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Acesta este declanșat doar în situațiile cu victime multiple și presupune mobilizarea imediată a unui număr sporit de echipaje și resurse medicale.

Intervenție amplă a echipajelor de salvare

Pentru gestionarea accidentului, autoritățile au mobilizat forțe impresionante. La fața locului au fost trimise 3 autospeciale de stingere, 2 echipaje de descarcerare, 4 ambulanțe SMURD și alte 4 ambulanțe aparținând Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Cluj.

În plus, două autospeciale pentru transportul victimelor multiple și 2 elicoptere SMURD au fost activate pentru a sprijini intervenția.

Echipajele de intervenție au acționat prompt pentru evaluarea victimelor, acordarea primului ajutor și transportarea celor mai grav răniți către unități medicale.

Din primele informații, mai multe persoane au suferit răni, însă numărul exact al victimelor și starea lor urmează să fie anunțate de autorități pe măsură ce operațiunile continuă.

Misiune în desfășurare și informații în dinamică

Reprezentanții ISU Cluj au subliniat că misiunea este în plină desfășurare, iar datele oficiale vor fi actualizate pe măsură ce se evaluează situația din teren. Pentru moment, prioritatea absolută a echipajelor este salvarea persoanelor aflate în autocar și transportarea lor în siguranță către spitale.

Martorii prezenți la locul accidentului au povestit scene de panică, menționând că mai mulți pasageri au fost prinși între scaune și au avut nevoie de ajutorul echipajelor de descarcerare pentru a fi eliberați.

În același timp, elicopterele SMURD au asigurat transportul aerian pentru cazurile critice, reducând timpul necesar pentru ajungerea la spitalele din Cluj-Napoca.

Autoritățile transmit mesaje de calm și asigurări

Într-un comunicat oficial, ISU Cluj a transmis că toate resursele disponibile au fost mobilizate pentru a gestiona acest accident și că victimele primesc îngrijiri medicale în cel mai scurt timp posibil. Totodată, autoritățile le recomandă cetățenilor să evite zona pentru a nu îngreuna accesul echipajelor de salvare.

De asemenea, oficialii au dat asigurări că familiile victimelor vor fi sprijinite cu toate informațiile necesare și că situația va fi monitorizată constant până la finalizarea intervenției.

Accidentul rutier din Dumbrava, județul Cluj, unde un autocar plin cu pasageri s-a răsturnat, reprezintă unul dintre cele mai grave evenimente rutiere din ultima perioadă.

Activarea Planului Roșu de Intervenție confirmă gravitatea situației și mobilizarea masivă a resurselor arată determinarea autorităților de a salva cât mai multe vieți.

Operațiunile sunt încă în desfășurare, iar noi informații vor fi comunicate pe măsură ce salvatorii finalizează acțiunile de evacuare și acordare a îngrijirilor medicale.

