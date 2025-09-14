Accident cu ambulanţă la Piaţa Leu din Bucureşti. Un asistent medical și o șoferiță au fost răniți

Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Specialiștii atrag atenția asupra activității tectonice
14 sept. 2025 | 12:33
de Diana Dumitrache

Accident cu ambulanţă, în Bucureşti (Foto: ISU)

O ambulanţă care transportă un pacient a fost implicată, duminică, într-un accident rutier la Piaţa Leu, din Bucureşti. În urma coliziunii, asistentul medical aflat în autospecială și o femeie care conducea celălalt vehicul au fost răniți.

Accident cu ambulanţă, în Bucureşti

„La data de 14.09.2025, în jurul orei 11.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la Piaţa Leu. Din primele informaţii, un autovehicul condus de către o femeie a intrat în coliziune cu o ambulanţă din cadrul SABIF, care transportă un pacient. În urma accidentului rutier a rezultat rănirea asistentului medical, dar şi a conducătoarei din celălalt autovehicul, care au fost transportaţi la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare”, a transmis Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

Din cauza accidentului, traficul rutier este restricţionat total pe Şoseaua Cotroceni, de la Piaţa Leu către Splaiul Independenţei.

„În continuare, poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie”, a precizat sursa citată.

ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

