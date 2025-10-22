Accident bizar în Arad: un tramvai a plecat singur din depou și a lovit o altă garnitură. Patru oameni au fost răniți

Un incident neobișnuit a avut loc miercuri dimineață, 22 octombrie, în municipiul Arad, după ce un tramvai a pornit singur din depou și a circulat aproximativ 500 de metri, înainte de a intra în coliziune cu o altă garnitură aflată pe aceeași linie. Impactul s-a produs pe Calea Aurel Vlaicu, una dintre cele mai aglomerate artere ale orașului, și a provocat rănirea a patru persoane, precum și pagube materiale semnificative.

Accident în Arad

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad, la fața locului au fost trimise echipaje de descarcerare, ambulanțe SMURD și echipaje de poliție, care au intervenit imediat pentru acordarea primului ajutor. „Sunt patru victime preluate de către echipajele medicale şi asistate la faţa locului”, au transmis reprezentanții ISU.

Directorul Companiei de Transport Public Arad (CTP), Claudiu Godja, a declarat că incidentul s-a produs dintr-o eroare umană. Potrivit acestuia, tramvaiul care a pornit necontrolat era o garnitură veche, aflată în depou pentru manevre tehnice.

„Cel mai probabil, vatmanul, în momentul în care a coborât din cabină, a atins din greşeală maneta de mers. Deşi şi-a alertat imediat colegii, tramvaiul a pornit singur şi a parcurs aproximativ 500 de metri, până a lovit o garnitură Civitas, fabricată recent, aflată în circulație”, a explicat Godja.

În urma impactului, ambele tramvaie au suferit avarii, iar circulația a fost parțial blocată timp de mai multe zeci de minute.

Compania de Transport Public Arad a deschis o anchetă internă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul, iar polițiștii au început cercetări pentru a determina eventualele vinovății.

Deși evenimentul nu s-a soldat cu victime grave, autoritățile îl consideră un incident grav, ce ridică semne de întrebare privind siguranța și procedurile tehnice din depourile de transport public.