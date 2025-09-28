Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Zi decisivă pentru viitorul european al ţării. Traian Băsescu şi Maia Sandu, mesaje pentru moldoveni. Update
28 sept. 2025 | 10:20
de Diana Dumitrache

Accident aviatic la Iaşi. Pilotului, consilier municipal AUR, i-au fost amputate ambele picioare, starea sa rămâne critică. Ce s-ar fi întâmplat cu aparatul de zbor?

Accident aviatic la Iaşi. Pilotului, consilier municipal AUR, i-au fost amputate ambele picioare, starea sa rămâne critică. Ce s-ar fi întâmplat cu aparatul de zbor?
Accident aviatic la Iaşi (Foto: Ziarul de Iaşi)

Un grav accident aviatic a avut loc sâmbătă după-amiază la Iaşi, în apropierea unei unităţi militare din zona Dancu. Un avion de mici dimensiuni, pilotat de arhitectul Marian Jan Chiriţa, consilier municipal AUR şi şef al Comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iaşi, s-a prăbuşit la scurt timp după decolare. Aparatul ar fi luat foc imediat după impactul cu solul.

Noutăţi despre accidentul aviatic de la Iaşi

În urma accidentului, pilotul a suferit răni extrem de grave. Medicii de la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi au fost nevoiţi să-i amputeze ambele picioare pentru a-i salva viaţa. Coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, Diana Cimpoeşu, a declarat că luni urmează o nouă intervenţie chirurgicală, de data aceasta pentru tratarea arsurilor extinse. Starea bărbatului rămâne critică, dar stabilă sub supraveghere medicală.

Cel de-al doilea pasager, un poliţist, se află internat în acelaşi spital, însă medicii spun că viaţa să nu este în pericol, starea acestuia fiind stabilă.

Avion prăbușit în curtea unei unități militare din Iași. Aparatul de zbor a căzut lângă un depozit de muniție

Preşedintele AUR Iaşi, Marius Ostaficiuc, a confirmat că în accident a fost implicat colegul său, subliniind că primele informaţii indică o defecţiune tehnică survenită la motor, chiar în momentul decolării.

„Din păcate, Marian Jan Chiriţă se află într-o stare mult mai gravă decât celălalt pasager. Din ce ştim, motorul s-a oprit imediat după decolare şi avionul s-a prăbuşit”, a declarat Ostaficiuc.

Pilotul avionului, pasionat al zborului, deținea aparatul de mai mulți ani (Foto: BZI)

Pilotul avionului, pasionat al zborului, deținea aparatul de mai mulți ani (Foto: BZI)

Pilotul, pasionat şi cu experienţă

Liderul AUR Iaşi l-a descris pe Chiriţă drept un pilot pasionat şi cu experienţă, cu numeroase ore de zbor la activ.

„Era un om extrem de precaut, respecta toate procedurile şi avea grijă de avionul său, care se afla într-o stare foarte bună. Cred că doar o defecţiune tehnică a putut provoca această tragedie”, a spus acesta.

Apropiaţii arhitectului confirmă că avionul îi aparţinea şi că acesta obişnuia să efectueze zboruri de agrement, adesea însoţit de prieteni, cărora le oferea tururi aeriene ale oraşului.

În timp ce autorităţile urmează să stabilească împrejurările exacte ale accidentului, comunitatea locală este în stare de şoc. Starea gravă a pilotului menţine suspansul în privinţa evoluţiei sale medicale, iar colegii şi apropiaţii speră într-o recuperare cât mai bună.

