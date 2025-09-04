Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
04 sept. 2025 | 12:44
de Ozana Mazilu

A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei

TEHNOLOGIE
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
Google a avut probleme in dimineata de 4 septembrie 2025

În dimineaţa zilei de 4 septembrie 2025, serviciile-cheie ale Google, precum Search, YouTube, Gmail, Maps şi Drive, au fost afectate de o serie de întreruperi regionale, în special în Turcia, sud-estul Europei (inclusiv România, Grecia, Bulgaria, Serbia), dar şi în vestul Europei şi părţi din Ucraina și Rusia. Căderea serviciilor a fost detectată de platformele de monitorizare a întreruperilor (Downdetector) imediat ce începuse în jurul orei 10:00 (ora locală Turcia / 07:00 GMT).

Pe rețelele de socializare, utilizatorii au reacționat imediat, folosind hashtag-ul #GoogleDown. Unii au remarcat că accesul la servicii a fost restabilit treptat înainte de ora 09:00 GMT, iar alţii au sugerat că blocajul ar putea fi legat de probleme de infrastructură regională sau de rutare, întrucât utilizatorii care foloseau VPN au putut reaccesa serviciile fără impedimente.

Reacţii instituţionale şi cereri de clarificări tehnice

Autorităţile turce au fost printre primele care au reacţionat oficial. Deputatul ministrului pentru transport și infrastructură din Turcia, Omer Fatih Sayan, a confirmat că serviciile Google – inclusiv YouTube – au fost afectate şi că agenția națională de securitate cibernetică a cerut un raport tehnic de la Google. O hartă publicată ulterior a evidențiat regiunea extinsă afectată – din Turcia până în sud-estul și vestul Europei, inclusiv zone din Ucraina și Rusia.

Acest tip de solicitare, peste hotare, subliniază importanţa infrastructurii locale, mai ales într-o epocă în care serviciile globale pot fi afectate de distanțe în rețea, configurări regionale sau vulnerabilități locale. Este un semnal clar că autorităţile încep să acorde atenţie rezilienţei cibernetice naționale.

Ziariștii și experții în securitate cibernetică au ridicat ipoteze privind cauzele posibile. Se discută despre probleme de rutare, erori hardware în centre de date regionale sau probleme de distribuție pe rețelele de tip Cloud, ceea ce ar explica impactul selectiv pe anumite țări.

Cum poţi reacţiona în astfel de situaţii

Folosește un VPN — dacă serviciile Google sunt inaccesibile direct din țara ta, optează pentru un VPN cu server într-o regiune care pare funcțională, cum ar fi UK sau SUA. În multe cazuri, VPN-ul a permis reconectarea rapidă.

Verifică site-uri de monitorizare a întreruperilor, cum ar fi Downdetector, pentru a vedea amploarea, timpul de debut și eventualele rapoarte de restabilire.

Urmărește canalele oficiale de comunicare Google și Twitter/X – în acest caz, Google nu a publicat o declarație oficială în timpul sau imediat după incident.

Subliniază importanța infrastructurii locale — la un nivel macro, aceste întreruperi evidenţiază că ai nevoie și de alternative sau soluţii redundante în caz de întreruperi globale.

