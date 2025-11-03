Ultima ora
Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 11:55
de Vieriu Ionut

A murit Constantin Zamfir, fost mare atacant al Stelei: Fotbalul românesc în doliu, Superliga îl omagiază

SPORT
A murit Constantin Zamfir, fost mare atacant al Stelei: Fotbalul românesc în doliu, Superliga îl omagiază
Doliu în fotbalul românesc: a murit Constantin Zamfir

O atmosferă de tristeţe s-a aşternut în lumea fotbalului românesc după anunţul conform căruia Constantin Zamfir, fost internaţional şi jucător emblematic al Steaua București, s-a stins din viaţă. Decesul îl marchează pe unul dintre cei mai rapizi şi talentaţi fotbalişti români ai anilor ’70, al cărui impact sportiv continuă să fie amintit cu respect.

O carieră de club şi de naţională care a lăsat urme

Născut pe 15 mai 1951 în localitatea Godeasca (judeţul Giurgiu), Zamfir a imprimat rapid un stil ofensiv, cu dribling şi viteză remarcabile.  După ce a evoluat în primele sale etape pentru echipe precum Petrolul Videle şi Petrolul Ploiești, el a ajuns în vara anului 1975 la Steaua București. Aici, între 1975 şi 1980, a fost o piesă importantă în lotul roş-albastru. Date conforme arată că în acel interval a strâns peste o sută de partide în Divizia A pentru Steaua.

Pe plan internaţional, Zamfir a îmbrăcat de 11 ori tricoul reprezentativei României, înscriind un gol. Antrenorul său la Steaua, Emergic Ienei, l-a apreciat astfel:

Doliu în fotbalul românesc. Fostul mijlocaș Vasilică Georgiu a murit la doar 44 de ani

„Puţini fotbalişti am antrenat în cariera mea care să fi avut atâtea calităţi precum Zamfir”.

Titluri şi etape culminante în “roş-albastru”

Sub conducerea lui Ienei, Steaua s-a impus în campionatul României în sezoanele 1975-76 şi 1977-78, iar Zamfir a făcut parte din lot. În acea epocă, driblingurile sale, viteza exploziilor pe banda stângă şi abilitatea de a crea ocazii l-au adus în atenţia spaţiului fotbalistic extern.

Deşi a fost caracterizat ca un talent înzestrat, evoluţia sa a cunoscut o uşoară scădere după vârful de performanţă, iar mai târziu a trecut la alte cluburi din ţară. Cariera sa de club s-a încheiat în anii ’80, după o serie de echipe din diviziile inferioare, dar amintirea acelor ani de glorie de la Steaua a rămas vie.

Reacţii şi omagii după dispariţie

Anunţul privind decesul lui Constantin Zamfir a fost făcut de către Liga Profesionistă de Fotbal (LPF). În semn de respect, toate partidele etapei a 16-a din SuperLiga României vor fi precedate de un moment de reculegere pentru fostul atacant.

Fanii, foştii colegi şi adversari îşi reamintesc cu emoţie de „Papucul zburător”, porecla sa în presa vremii, care ilustrează natura sa ofensivă şi stilul spectaculos.

Moştenirea lăsată şi importanţa în istoria fotbalului românesc

Constantin Zamfir rămâne un simbol al fotbalului românesc al anilor ’70: un jucător care a combinat tehnica, viteza şi driblingul într-o epocă în care astfel de calităţi erau rare. Talentul său a generat deseori panică în apărarea adversă, iar adversarii au recunoscut că „nu aveai cum să-l ţii”.

Deşi nu a cucerit recunoaşterea internaţională la nivelul de superstar, evoluţia lui reprezintă pentru mulţi suporteri un reper nostalgic. Apariţia sa la Steaua, într-o epocă dominată de meciuri disputate, a contribuit la popularizarea fotbalului ofensiv în România.

Tristeţea prinde acum locul aprecierii pentru viaţa şi activitatea lui Constantin Zamfir. În memoria unui jucător care a încântat tribunele, astăzi se opreşte vremea pentru un talent care a plecat prea devreme. La nivelul clubului Steaua, al SuperLigii şi al întregului fotbal românesc rămân amintirea şi respectul pentru un atacant ce a îndrăznit să zboare pe banda stângă — „papucul zburător”.

