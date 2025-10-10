Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
10 oct. 2025 | 20:31
de Andrei Simion

A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 de euro, o raritate greu de evaluat

ȘTIRI EXTERNE
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 de euro, o raritate greu de evaluat
În 2021, într-o curte din Ratnapura, Sri Lanka, a fost găsită o „piatră” acoperită de noroi care, după circa un an de curățare, s-a dovedit a fi un safir stelat uriaș.

Un locuitor din Sri Lanka a scos din pământ, în 2021, o „piatră” banală, acoperită de noroi, în curtea casei sale din Ratnapura, regiune cunoscută drept capitala pietrelor prețioase. A urmat un an de curățare atentă, probă cu probă, până când specialiștii au putut să-i vadă, în sfârșit, adevărata natură: nu era un bolovan oarecare, ci un safir stelat uriaș, cel mai mare cunoscut până atunci. Primele evaluări au indicat o posibilă valoare de aproximativ 90 de milioane de euro, iar ulterior s-a vorbit chiar de sume mai mari, semn că piesa este rară și greu de încadrat într-o grilă clasică de preț.

Povestea a prins rapid în presa internațională: un obiect scos din noroi, spălat, periat și examinat cu răbdare, care își dezvăluie încet magia în fața gemologilor. Descoperirea nu s-a produs într-o mină industrială, ci în curtea unei case, ceea ce a alimentat și mai mult fascinația publicului. Autoritățile din Sri Lanka au confirmat la acel moment autenticitatea și dimensiunile excepționale ale piesei.

Din „bolovan” la record: cum a fost identificată piesa

După scoaterea din sol, proprietarul a apelat la un comerciant de pietre prețioase, care a demarat o curățare de durată, necesară pentru a elimina depunerile fără a afecta miezul pietrei. Pe măsură ce straturile de murdărie dispăreau, au început să se desprindă și fragmente mai mici, fiecare dintre ele dovedindu-se un safir stelat de calitate. În paralel, gemologii au analizat structura și proprietățile optice pentru a confirma „asterismul” — efectul optic de stea care apare când lumina se reflectă în incluziunile fine, orientate, din interiorul pietrei.

Estimările au arătat o greutate de peste 2,5 milioane de carate, echivalentul a circa 510 kilograme, adică un colos pentru standardele domeniului. Dimensiunile au forțat comparațiile cu toate descoperirile anterioare, iar specialiștii au conchis că este un exemplar fără precedent, motiv pentru care a și primit un nume memorabil: „Serendipity”.

Autoritățile au confirmat că este cel mai mare cluster de safir stelat cunoscut, estimat la peste 2,5 milioane de carate (aprox. 510 kg) și numit „Serendipity”.

Ce este, de fapt, un safir „stelat” și de ce e atât de rar

Safirul este o varietate de corindon (oxid de aluminiu), iar nuanța sa, la fel ca efectul optic, este influențată de impurități și de incluziuni. În cazul safirelor stelate, orientarea microscopică a unor „ace” de rutil (dioxid de titan) face ca, atunci când piatra este tăiată în cabochon, pe suprafață să apară raze care formează o stea cu șase, uneori douăsprezece brațe. Fenomenul este rar în cristalele mari și extrem de rar la o scară atât de colosală.

Ratnapura are reputația de a furniza safire și alte pietre prețioase din depozite aluvionare, unde cristalele ajung după ce au fost erodate din rocile-mamă și transportate de ape. Chiar și într-o zonă cu tradiție, o piesă de mărimea „Serendipity” rămâne o apariție excepțională, explicând de ce specialiștii o numesc un obiect rar și dificil de evaluat.

De ce evaluarea variază și cum se stabilește valoarea

Prețul unei pietre prețioase nu depinde doar de greutate. Claritatea, culoarea, uniformitatea, intensitatea și „curățenia” efectului de stea, stabilitatea structurii, istoricul și posibilitatea de a fi prezentată sau secționată în piese mai mici sunt toate variabile critice. În plus, vorbim despre o categorie aparte: pietrele „de muzeu”, la care cererea este limitată, dar dispusă să plătească pentru unicitate, notează cei de la The Independent.

Primele estimări au urcat până la 90 de milioane de euro, însă ulterior s-au vehiculat sume potențial și mai mari, în funcție de interesul cumpărătorilor internaționali, de rapoartele gemologice complete și de modul în care piesa va fi expusă sau comercializată. În asemenea cazuri, piața reală — licitațiile, colecțiile private, muzeele — este cea care decide prețul final, iar intervalul rămâne, inevitabil, larg.

Safir intertelar descoperire 4

Primele evaluări au indicat o valoare de aproximativ 90 de milioane de euro, posibil mai mare în funcție de interesul colecționarilor și rapoartele gemologice finale.

Ce urmează pentru „Serendipity” și cum influențează piața

Pentru un astfel de exemplar, scenariile includ expoziții itinerante, intrarea într-o colecție publică, tranzacționarea către un colecționar privat sau păstrarea în țară ca simbol al patrimoniului mineral. Indiferent de direcție, impactul pe piață este deja vizibil: crește interesul pentru safirele stelate, iar piesele de calitate superioară, chiar dacă mici, atrag atenția investitorilor.

Povestea din Ratnapura reamintește că, uneori, „comoara” se ascunde la vedere. Un obiect scos din noroi, aparent banal, a obligat gemologia să-și recalibreze superlativele și a dat publicului o lecție de răbdare: fără scandal, fără artificii, ci doar cu apă, perie și știință, o piatră poate trece din anonimat în galeria recordurilor.

