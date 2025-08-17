A fost descoperită o metodă ingenioasă de a folosi floarea-soarelui: pâine mai nutritivă dintr-un reziduu extrem de ieftin

Cercetătorii de la Institutul de Bioștiințe al Universității din São Paulo, Brazilia, au descoperit o modalitate surprinzătoare prin care floarea-soarelui poate contribui la alimentația sănătoasă și la reducerea risipei. Ei folosesc făina obținută din semințe, un produs secundar al industriei uleiului, pentru a îmbogăți pâinea cu proteine, fibre și antioxidanți.

Această descoperire aduce beneficii pe mai multe planuri: transformă un reziduu ieftin într-o resursă valoroasă, reduce impactul asupra mediului și crește valoarea nutritivă a unui aliment de bază consumat zilnic. „Reutilizarea acestui produs secundar adaugă valoare nutrițională pâinii și reduce impactul asupra mediului al industriei de ulei de floarea-soarelui”, a explicat biologul Leonardo Mendes de Souza Mesquita, coordonatorul studiului, citat de EurekAlert.

Pâinea cu mai multe proteine și antioxidanți

Testele au arătat că înlocuirea a până la 60% din făina de grâu cu făină din semințe de floarea-soarelui poate tripla conținutul de proteine al pâinii, ducând la o valoare nutritivă cu aproape 30% mai mare. În plus, acest tip de făină conține fibre, fier, calciu și acid clorogenic – un antioxidant cu efecte antiinflamatoare și hipoglicemiante.

Un alt avantaj este că procesul de transformare a semințelor în făină nu necesită substanțe chimice, ceea ce îl face mai sigur și mai sustenabil într-un context în care tot mai mulți aditivi alimentari sunt eliminați de pe listele aprobate de autoritățile de sănătate.

Un pas spre economia circulară

Cercetarea se înscrie în principiile economiei circulare, unde nimic nu se pierde, ci totul se reutilizează. În loc ca reziduurile rezultate după producția de ulei să fie aruncate sau vândute la prețuri derizorii, acestea pot fi valorificate pentru a combate insecuritatea alimentară.

Brazilia, dar și alte țări, se confruntă cu problema risipei alimentare: doar în Statele Unite, de exemplu, 92 de miliarde de livre de mâncare sunt aruncate anual, în timp ce milioane de oameni suferă de foame. În acest context, soluții precum folosirea reziduurilor de floarea-soarelui pentru produse nutritive ar putea avea un impact major.

Provocări și perspective

Cercetătorii au observat că atunci când înlocuiesc 20% din făina de grâu cu făină de semințe, textura pâinii devine mai densă, cu o crustă mai fermă. Pentru a rezolva acest aspect, echipa lucrează la o variantă lichidă, sub formă de extract, care pare să ofere rezultate promițătoare.

Dacă procesul va fi perfecționat și aplicat pe scară largă, pâinea îmbogățită cu reziduuri de floarea-soarelui ar putea aduce beneficii nu doar pentru sănătatea oamenilor, ci și pentru mediu și economie. „Această soluție acoperă cele trei piloni ai economiei circulare: economic, social și de mediu”, a subliniat Mesquita.