A debutat sub un nume fals, compune muzică de la 15 ani și a renunțat la facultate după primul an. Enrique Iglesias, jumătate de secol de viață tumultoasă

Pe 8 mai 1975, acum fix 50 de ani, s-a născut cântărețul Enrique Miguel Iglesias Preysler, cunoscut astăzi drept una dintre cele mai strălucitoare figuri ale muzicii pop și latino, a avut un debut muzical marcat de discreție și hotărâre. Deși este fiul celebrului Julio Iglesias și al mondenei Isabel Preysler, Enrique a ales să-și construiască propria carieră evitând umbrele renumelui patern. Pentru a nu fi asociat cu succesul tatălui său, și-a lansat primele creații muzicale sub numele fals „Enrique Martinez”. Această alegere nu a fost întâmplătoare, ci o decizie calculată pentru a-și dovedi valoarea în mod independent.

Compune muzică de când avea doar 15 ani

La doar 15 ani, Enrique a început să compună muzică, însă activitatea sa artistică era ținută ascunsă de părinți, care nu erau de acord cu o eventuală carieră în divertisment.

Mai mult, în adolescență, cânta împreună cu prietenii în localuri din Miami, fără ca familia lui să știe. Această pasiune, cultivată cu discreție, avea să-i schimbe radical destinul.

În paralel cu studiile la prestigioasa școală Gulliver și apoi la Universitatea din Miami, unde urma cursuri de afaceri, Enrique simțea că adevărata sa chemare nu se află în sălile de curs, ci pe scenă.

A decis să-și asume visul și, împrumutând bani de la dădaca sa, Elvira Olivares, cea care îl crescuse după ce mama lui îl trimisese în Miami din motive de securitate, a înregistrat o casetă demo.

A trimis-o lui Fernan Martinez, fostul publicist al tatălui său, care a decis să-l promoveze, dar fără a divulga identitatea reală a artistului. Sub pretextul că este un cântăreț necunoscut din Guatemala, Enrique a semnat un contract cu casa de discuri Fonovisa în 1995 și a renunțat la facultate după primul an.

Fiul cel mai celebru al marelui artist Julio Iglesias

Decizia de a părăsi universitatea s-a dovedit a fi una inspirată. Primul său album, intitulat simplu „Enrique Iglesias”, lansat în același an, a fost un succes răsunător: peste 500.000 de copii vândute în prima săptămână și cinci piese ajunse pe primul loc în topurile Billboard Latin. Acest debut impresionant a anunțat începutul unei cariere fulminante.

Albumul „Vivir”, lansat în 1997, a continuat acest trend. Hituri precum „Enamorado Por Primera Vez” sau „Solo en Ti” l-au menținut în vârful clasamentelor. Deși în acel an a fost nominalizat alături de tatăl său la American Music Awards, premiul i-a revenit lui Julio. Chiar și așa, Enrique și-a consolidat poziția de artist de prim rang.

În anii următori, a îmbinat cu succes piesele în limba spaniolă și engleză, fapt rar în industria muzicală. Albumul „Enrique” din 2000, în limba engleză, a inclus un duet cu Whitney Houston și a primit discuri de aur sau platină în 32 de țări.

Doi ani mai târziu, lansarea „Escape”, album pentru care Enrique a co-scris toate melodiile, i-a adus consacrarea internațională definitivă. Hituri ca „Hero” sau „Don’t Turn Off the Lights” au dominat topurile din SUA, Europa și Asia.

„Euphoria”, lansat în 2010, a fost primul său album bilingv și a inclus colaborări cu artiști celebri precum Pitbull, Ludacris, Akon și Nicole Scherzinger. Piese precum „I Like It” și „Cuando Me Enamoro” au cucerit audiențele din toată lumea, confirmând statutul de superstar global.

A cochetat cu actoria și a apărut în câteva filme și seriale populare

În afară de muzică, Enrique Iglesias a cochetat și cu actoria. În 2003, a apărut în filmul de acțiune „Once Upon a Time in Mexico”, alături de vedete precum Antonio Banderas, Salma Hayek și Johnny Depp. De asemenea, a avut apariții episodice în seriale populare precum „Doi bărbați și jumătate” și „Cum am cunoscut-o pe mama ta”.

Primul său turneu internațional a fost susținut de nume grele ale industriei muzicale: Elton John, Bruce Springsteen și Billy Joel. Au concertat împreună în fața unor săli arhipline din 16 țări, o performanță remarcabilă pentru un artist aflat la început de drum.

Până în prezent, Enrique Iglesias a vândut peste 137 de milioane de discuri și a ajuns pe locul 1 în peste 70 de clasamente Billboard. Revista Billboard l-a supranumit „Regele pop-ului latin” și „Regele muzicii dance”, recunoscând astfel impactul său major asupra industriei muzicale internaționale.

De aproape 25 de ani se iubește cu fosta jucătoare de tenis Anna Kournikova

În plan personal, Enrique Iglesias este la fel de discret cum a fost la începutul carierei sale. În 2001, a început o relație cu jucătoarea de tenis Anna Kournikova, iar povestea lor de dragoste a rezistat timpului.

În 2017, cuplul a devenit părinți de gemeni, Nicholas și Lucy, iar în 2020 li s-a alăturat cea de-a treia fiică, Mary.

Enrique este cunoscut și pentru generozitatea sa. În 2013, după dezastrul provocat de Taifunul Haiyan în Filipine, a încurajat fanii să doneze prin Crucea Roșie Americană.

A sprijinit numeroase cauze, colaborând cu organizații caritabile precum Habitat for Humanity, City of Hope, Special Olympics, Help for Heroes, Music for Relief sau Live Earth.

De-a lungul timpului, nu a folosit faima doar pentru câștiguri personale, ci și pentru a aduce alinare celor afectați de tragedii sau dificultăți. Acest angajament social i-a consolidat imaginea nu doar ca artist, ci și ca om implicat și conștient de responsabilitatea sa față de lume.

Enrique Iglesias la 50 de ani, un reper în muzica mondială

Pe 8 mai 2025, Enrique Iglesias împlinește 50 de ani – o vârstă simbolică pentru un artist care a reușit să traverseze cu succes mai bine de trei decenii în industria muzicală.

De la adolescentul timid care scria melodii în camera sa și cânta în restaurantele din Miami, până la megastarul care umple stadioane și domină topurile internaționale, Enrique și-a trăit viața profesională cu autenticitate și determinare.

A refuzat scurtăturile oferite de renumele părintelui său și și-a clădit un drum propriu, bazat pe muncă, talent și integritate artistică. A îmbinat cu naturalețe muzica latină cu cea pop, a trecut de la baladă romantică la hit dance, iar versatilitatea sa a fost mereu dublată de o conexiune profundă cu publicul.

La jumătate de secol de viață, Enrique Iglesias nu este doar un artist complet, ci și un model de perseverență și curaj. Și, poate cel mai important, este dovada vie că autenticitatea și pasiunea pot cuceri lumea, chiar și atunci când pornești la drum sub un nume împrumutat.

