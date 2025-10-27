A apărut un nou furnizor de energie în România. Ce tarife oferă și cât costă kilowattul

Piața de energie electrică din România trece printr-o perioadă de schimbare profundă, marcată de apariția unor jucători noi care aduc soluții moderne și abordări tehnologice inovatoare. Consumatorii caută prețuri mai mici și transparență, iar furnizorii consacrați se confruntă cu efectele liberalizării complete a pieței, un antreprenor român cunoscut pentru proiectele sale digitale a decis să își extindă activitatea într-un domeniu esențial: energia.

Piața energiei din România se schimbă: un nou jucător își face apariția

Unul dintre cele mai interesante nume care apar acum pe scena energetică este Romenergetica SRL, o companie fondată de George Grama, antreprenorul care a creat aplicațiile Atlas Navi și Star Taxi. Firma a primit recent licență pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, marcând debutul unui nou competitor într-un sector deja populat de aproape 90 de companii licențiate.

Romenergetica promite o abordare modernă, bazată pe eficiență și adaptabilitate, oferind atât energie pentru consumatorii casnici, cât și soluții scalabile pentru companii de toate dimensiunile.

Cine este George Grama, antreprenorul din spatele Romenergetica

George Grama este cunoscut publicului pentru succesul obținut în domeniul tehnologiei. Prin startup-ul Atlas Apps SRL, acesta a dezvoltat aplicația Atlas Navi, un sistem inteligent care folosește inteligența artificială pentru a analiza trasee rutiere în timp real. Aplicația scanează drumul de 25 de ori pe secundă, detectând automat traficul, drumurile în lucru, accidentele, gropile, locurile de parcare disponibile și mașinile de poliție.

Sub administrarea lui Grama și a Gabrielei-Nicoleta Freund-Brenciu, Atlas Apps a înregistrat în anul precedent venituri de 2,57 milioane de lei și un profit net de 900.600 de lei. După succesul din domeniul aplicațiilor inteligente, antreprenorul a decis să-și extindă orizonturile spre energie, un sector aflat în plină transformare.

Romenergetica vine cu tarife competitive și promite soluții moderne

Potrivit datelor analizate de Profit.ro, Romenergetica a început deja să promoveze oferte pentru consumatorii casnici cu prețuri între 0,62 și 0,65 lei/kWh pentru energia-marfă, fără a include tarifele suplimentare de rețea, accizele și TVA-ul. De asemenea, compania anunță „soluții scalabile pentru afaceri de toate dimensiunile”, adresându-se în mod special clienților comerciali și industriali care caută alternative eficiente și flexibile.

Deși prețurile finale nu sunt încă detaliate, Romenergetica pare pregătită să concureze direct cu furnizorii consacrați printr-o combinație de inovație tehnologică și ofertă competitivă.

Contextul pieței: liberalizarea prețurilor și noi provocări pentru giganți

Intrarea Romenergetica pe piață coincide cu o etapă importantă: eliminarea plafonării prețurilor la energie electrică de la 1 iulie. Această schimbare a determinat o competiție intensă între furnizori, fiecare încercând să atragă clienți prin prețuri mai atractive.

Conform comparatorului online al ANRE, în prezent există cinci oferte pentru populație cu prețuri sub 1,3 lei/kWh, nivelul fostului plafon maxim. În aceste condiții, noii furnizori precum Romenergetica pot profita de flexibilitatea mai mare și de absența datoriilor istorice, în timp ce companiile mari se confruntă cu efectele restanțelor de miliarde de lei datorate de stat pentru compensarea plafonării din anii trecuți.