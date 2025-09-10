Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
10 sept. 2025 | 09:09
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
A antrenat inteligența artificială și apoi aceasta i-a furat locul de muncă. Povestea angajatei unei bănci care a rămas fără job din cauza AI-ului
Povestea femeii care a fost înlocuită de AI-ul pe care tot ea l-a antrenat / Foto: Serenity Strull/BBC

Kathryn Sullivan, care are o carieră de peste două decenii la Commonwealth Bank of Australia, a fost disponibilizată după ce inteligența artificială pe care a contribuit să o dezvolte i-a preluat atribuțiile.

Un caz recent din Australia readuce în prim-plan dezbaterea despre impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă.

Kathryn Sullivan, în vârstă de 63 de ani, a lucrat timp de 25 de ani la Commonwealth Bank of Australia (CBA), cea mai mare instituție bancară din țară.

În iulie 2025, ea și alți 44 de angajați au fost concediați, fiind pentru prima dată când banca a legat în mod direct reducerile de personal de introducerea tehnologiei AI.

Ironia situației constă în faptul că Sullivan a contribuit la dezvoltarea chatbotului care avea să o înlocuiască. Ea a creat scenarii de dialog și a testat răspunsurile generate de sistem, cunoscut sub numele de Bumblebee, fără să își imagineze că această activitate îi va determina pierderea locului de muncă.

De la speranța relocării la șocul concedierii

Relatând experiența la un simpozion dedicat AI desfășurat la Canberra, Sullivan a mărturisit că se aștepta ca, după finalizarea perioadei de antrenare a botului, să fie repartizată pe o altă poziție în cadrul băncii. În schimb, a primit vestea că rolul său nu mai este necesar.

„Știam că o parte din activități ar putea fi externalizate, dar nu mi-a trecut prin minte că după 25 de ani de muncă voi fi declarată redundantă. Practic, am ajutat fără să vreau la instruirea unui chatbot care mi-a preluat locul de muncă”, a declarat ea.

Primele reacții la anunț au fost de șoc, iar dezamăgirea a fost accentuată de faptul că decizia a survenit într-un moment în care se discuta despre beneficiile AI pentru eficiența operațională.

Nevoia de reglementare: ce dileme etice există legate de AI

Deși spune că înțelege utilitatea tehnologiei și acceptă faptul că inteligența artificială poate sprijini atât mediul profesional, cât și pe cel personal, Sullivan consideră că este necesar un cadru de reglementare mai strict.

În opinia ei, lipsa unor reguli clare poate duce nu doar la pierderea masivă a locurilor de muncă, ci și la riscuri privind protecția datelor și respectarea drepturilor de autor.

Povestea ei este un exemplu elocvent al felului în care AI transformă rapid piața muncii. Dincolo de câștigurile obținute de instituțiile financiare prin automatizare, rămân întrebări legate de dignitatea angajaților, adaptarea forței de muncă și responsabilitatea companiilor.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
