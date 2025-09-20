Ultima ora
20 sept. 2025 | 09:23
de Daoud Andra

80% dintre oameni folosesc cuptorul greşit. Setările corecte pentru fiecare preparat în parte

UTILE
80% dintre oameni folosesc cuptorul greşit. Setările corecte pentru fiecare preparat în parte
FOTO: Freepik

Cuptorul este unul dintre cele mai folosite aparate din bucătărie, dar adevărul este că majoritatea dintre noi nu îl utilizăm la adevăratul său potențial. Deși îl pornim aproape zilnic, mulți ignoră funcțiile speciale care pot face gătitul mai simplu, mai gustos și chiar mai economic. Statisticile arată că mii de oameni caută lunar pe internet explicații pentru simbolurile de pe cuptor, semn că setările nu sunt întotdeauna înțelese corect.

Cum folosim corect funcțiile cuptorului

Ecem Uslubaș, manager de produs la Hotpoint, explică faptul că: „Înțelegerea simbolurilor cuptorului nu doar că îmbunătățește rezultatele la gătit, dar ajută și la economisirea energiei, la reducerea risipei alimentare și la simplificarea meselor.”

Încălzire convențională

Simbolul: două linii drepte, una sus și una jos. Este modul clasic, unde căldura vine din ambele direcții, fără ventilator. Este ideal pentru prăjituri pufoase, tarte sau fripturi gătite lent. Alimentele așezate pe raftul din mijloc se coc uniform, însă acest mod nu este potrivit pentru rețete care necesită rumenire intensă, precum pizza.

Încălzire de jos

Simbol: o singură linie în partea de jos. Funcția este perfectă pentru coacerea aluatului de tartă sau a bazelor de pizza. De asemenea, este potrivită pentru tocane sau mâncăruri gătite lent. Nu se recomandă pentru blaturi ușoare, deoarece partea de jos se poate arde înainte ca partea de sus să fie gata.

Cuptor cu ventilator

Simbol: un cerc cu un ventilator în interior. Aerul cald circulă uniform, permițând coacerea pe mai multe niveluri simultan. Se încălzește rapid și consumă mai puțină energie. Atenție însă: temperatura trebuie redusă cu aproximativ 20°C față de rețeta standard pentru a evita uscarea preparatelor.

Grill

Simbol: o linie ondulată în partea de sus. Grill-ul este ideal pentru a rumeni carne, cârnați sau legume, dar și pentru a prăji pâine. Este important să rămâi lângă cuptor, deoarece căldura intensă poate arde mâncarea în câteva minute. Întoarce alimentele la jumătatea timpului pentru o rumenire uniformă.

Setări combinate

Unele cuptoare oferă combinații de funcții:

  • Ventilator + încălzire de jos – perfect pentru pizza crocantă.
  • Ventilator + încălzire sus/jos – gătire rapidă și uniformă.
  • Ventilator + grill – pentru lasagna, musaca sau plăcinte.

Aceste moduri oferă textură și coacere completă, dar trebuie testate, pentru că fiecare cuptor are un echilibru diferit al căldurii.

Alte funcții utile

  • Lumina interioară – simbolizată printr-un bec, îți permite să verifici gătirea fără a deschide ușa și a pierde căldura.
  • Dezghețare – un ventilator fără căldură, care accelerează decongelarea alimentelor fără riscuri bacteriene.
  • Curățare pirolitică – simbolizată prin trei puncte sau un simbol dedicat, încălzește cuptorul la temperaturi extreme pentru a transforma grăsimea și resturile în cenușă ușor de șters.
