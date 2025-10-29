7 dispozitive care trebuie ţinute departe de prelungitoare sau prize multiple, conform specialiştilor

În orice locuință, mai ales în cele mai vechi, lipsa prizelor este o problemă comună. Mulți aleg soluții rapide – prelungitoare, prize multiple sau dispozitive de protecție la supratensiune – fără să știe că acestea pot deveni adevărate pericole de incendiu. Specialiștii avertizează că unele aparate nu ar trebui niciodată conectate la prelungitor, oricât de tentant ar fi să faci economie de spațiu sau să eviți montarea unei prize noi.

De ce prelungitoarele pot fi un pericol

Paul Martinez, electrician și proprietar al companiei Electrified NYC din Brooklyn, atrage atenția că regula de bază este simplă: „Fără prelungitoare pentru niciun aparat care se încălzește sau funcționează constant.” Acesta explică faptul că aparatele cu element de încălzire, dar și cele de mare putere, pot provoca supraîncălzirea cablurilor și chiar incendii atunci când sunt alimentate printr-un prelungitor.

Potrivit specialiștilor, folosirea prelungitoarelor de calitate slabă sau conectarea lor în lanț („daisy chaining”) crește considerabil riscul de scurtcircuit. Chiar dacă aceste accesorii par inofensive, ele nu sunt proiectate să suporte curenți mari de energie electrică, mai ales atunci când sunt implicate aparate electrocasnice de putere ridicată.

Friteuzele cu aer cald și cuptoarele cu microunde, printre cele mai riscante

Unul dintre cele mai frecvente aparate folosite greșit este friteuza cu aer cald. Deși este un electrocasnic popular, capabil să pregătească mese complete în câteva minute, acesta consumă foarte multă energie – unele modele ajung la 2.000 de wați. Dacă este conectată la un prelungitor, friteuza poate declanșa supraîncălzirea circuitului și, implicit, un incendiu.

Situația este similară în cazul cuptoarelor cu microunde, care ar trebui mereu conectate la o priză dedicată. Acestea au nevoie de un circuit separat, deoarece sunt aparate de mare putere.

Ce alte aparate trebuie evitate pe prelungitor

Lista dispozitivelor care nu trebuie conectate la prelungitoare este mult mai lungă, iar specialiștii recomandă prudență sporită în special pentru următoarele:

Cablurile prelungitoare conectate între ele

Această practică, numită „conectare în lanț”, este una dintre cele mai periculoase. Ea poate duce la supraîncălzirea cablurilor și la scurtcircuite, mai ales dacă este implicată o sarcină mare de curent.

Încălzitoarele de spațiu

Încălzitoarele electrice sunt, de ani de zile, o cauză frecventă a incendiilor. Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum a estimat că între 2017 și 2019, aceste aparate au fost implicate în aproximativ 1.700 de incendii pe an, unele soldate cu pierderi de vieți omenești.

„Să presupunem că conectezi un prelungitor la o sobă electrică — ștecherul se topește și pornește un incendiu”, explică Martinez.

Prăjitoarele de pâine și cuptoarele cu prăjitor

Chiar dacă sunt mici, aceste aparate pot consuma între 1.200 și 1.400 de wați, iar un prelungitor obișnuit nu este suficient de rezistent pentru a susține o astfel de putere.

„Mulți oameni nu știu ce înseamnă calibrajul unui prelungitor”, spune Martinez, potrivit cnet.com. „Un cablu de calibru 14 nu va susține amperajul unui cuptor cu prăjitor de pâine sau al unei mașini de spălat vase.”

Frigiderele

Chiar dacă par mai sigure, frigiderele trebuie și ele conectate direct la priză. Acestea consumă între 300 și 800 de wați, însă funcționează continuu, iar o conexiune instabilă poate duce la defectarea motorului sau la incendiu.

Aparatele de aer condiționat

Martinez avertizează că aceste unități trag o cantitate mare de energie electrică pentru a răci aerul, motiv pentru care trebuie conectate direct la perete. În plus, folosirea unui model nepotrivit pentru dimensiunea camerei poate duce la suprasolicitarea circuitului.

„Oamenii cumpără aparate de aer condiționat ieftine, crezând că vor răci toată casa, dar acestea funcționează continuu și consumă enorm”, a spus specialistul. „Dacă sunt conectate la un prelungitor, riscul de incendiu crește semnificativ.”

Cum alegi un prelungitor sigur

Prelungitoarele obișnuite, de calibru 14 sau 12, pot susține în mod normal până la 1.800 de wați sau 15 amperi, adică același nivel ca o priză standard. Cu toate acestea, Martinez subliniază că orice aparat care folosește peste 1.500 de wați trebuie conectat la un circuit dedicat. În caz contrar, chiar și cel mai bun prelungitor poate deveni o sursă de pericol.