Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 18:50
de Vieriu Ionut

6 orașe europene mai puțin cunoscute pe care trebuie să le vizitezi în 2026. Au o cultură bogată și nu sunt scumpe deloc

Vacanțe și turism
6 orașe europene mai puțin cunoscute pe care trebuie să le vizitezi în 2026. Au o cultură bogată și nu sunt scumpe deloc
Bruges, Belgia

Europa rămâne o comoară inepuizabilă pentru iubitorii de călătorii, dar dincolo de marile capitale turistice se ascund locuri pline de istorie, artă și tradiție. În 2026, specialiștii de la European Best Destinations recomandă o listă cu șase orașe mai puțin cunoscute, dar spectaculoase, care îmbină farmecul autentic cu prețurile accesibile. De la ziduri medievale și castele milenare, până la festivaluri vibrante și vinuri rafinate, aceste locuri promit experiențe culturale de neuitat, fără aglomerația marilor destinații turistice.

1. Ptuj, Slovenia – bijuteria medievală de pe Drava

Cel mai vechi oraș din Slovenia, Ptuj, este un loc unde trecutul și prezentul se împletesc armonios. Cu o istorie care se întinde pe mai bine de o mie de ani, orașul este dominat de un castel impozant ce veghează asupra râului Drava.

Recunoscut de UNESCO ca parte a Patrimoniului Mondial, Ptuj este considerat „una dintre cele mai vibrante destinații de patrimoniu din Europa”. Orașul își păstrează farmecul medieval, dar reușește să se reinventeze prin evenimente culturale și festivaluri pe tot parcursul anului.

Vezi și:
Cele mai calde locuri din Europa iarna asta unde poți călători. De la soarele din Cipru, la plaja din Creta, Grecia

Primăvara aduce faimosul Carnaval Kurentovanje, unul dintre cele mai spectaculoase și colorate din Europa, urmat vara de Festivalul Art Stays, care adună artiști internaționali, concerte și spectacole de teatru în aer liber. Toamna, orașul celebrează recolta de vin, cramele din Ptuj fiind printre cele mai vechi de pe continent, iar iarna, Târgul de Crăciun transformă centrul istoric într-un loc de basm.

2. Bruges, Belgia – Veneția Nordului

În inima Flandrei se află Bruges, un oraș care pare desprins dintr-o carte poștală. Străbătut de canale romantice, împodobit cu biserici gotice și piețe medievale, Bruges este un exemplu de conservare a patrimoniului arhitectural.

Centrul său vechi, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, păstrează farmecul secolelor trecute, oferind vizitatorilor senzația unei călătorii în timp. Pe lângă frumusețea sa istorică, orașul impresionează prin muzeele sale de artă, restaurantele rafinate și atmosfera caldă, specific flamandă.

Bruges este adesea numit „Veneția Nordului”, iar fiecare stradă pietruită ascunde o poveste, o cafenea elegantă sau o galerie de artă care merită descoperită.

3. Dubrovnik, Croația – perla Adriaticii

Dubrovnik este fără îndoială una dintre cele mai spectaculoase destinații din Europa. Supranumit „Perla Adriaticii”, acest oraș din sudul Croației este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO datorită zidurilor sale medievale și arhitecturii baroce impresionante.

Străzile pietruite și clădirile de piatră creează un decor aproape cinematografic, iar faima orașului a crescut odată cu apariția sa în producții hollywoodiene. Potrivit Dubrovnik Times, turismul american este în plină expansiune, cu o creștere de 14% între ianuarie și septembrie 2025.

Autoritățile locale atribuie acest succes „unei combinații între accesibilitate sporită, marketing inteligent și un strop de magie hollywoodiană”.

Dincolo de popularitatea sa, Dubrovnik rămâne un loc al tradiției și culturii, unde festivalurile de muzică, spectacolele de teatru și ospitalitatea locală fac ca fiecare vizită să fie memorabilă.

4. Albi, Franța – rafinament și istorie în sudul Franței

Pe malurile râului Tarn, la nord-est de Toulouse, se ridică Albi, o adevărată comoară a patrimoniului francez. Orașul este dominat de Catedrala Sainte-Cécile, cea mai mare clădire din cărămidă din lume, un simbol al goticului sudic.

Includerea sa pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO confirmă valoarea culturală a acestui loc. În plus, Albi adăpostește Muzeul Toulouse-Lautrec, dedicat celebrului pictor născut aici, și atrage vizitatorii prin atmosfera sa elegantă, fațadele colorate și gastronomia rafinată.

Albi oferă o experiență completă: artă, arhitectură, vinuri locale și peisaje pitorești. Este destinația ideală pentru cei care caută autenticitate și liniște într-un cadru istoric.

5. Florența, Italia – inima Renașterii

Florența este un muzeu în aer liber, dar și un oraș vibrant, plin de viață și culoare. Capitala Toscanei și leagănul Renașterii italiene, Florența adăpostește capodopere unice ale artei universale.

De la Catedrala Santa Maria del Fiore, cu faimoasa cupolă proiectată de Brunelleschi, până la Galeria Uffizi, unde se pot admira „Nașterea lui Venus” de Botticelli și „Bunavestirea” de Leonardo da Vinci, orașul respiră artă la fiecare pas.

Totuși, Florența nu este doar un loc pentru istorie – este un oraș plin de viață, cu piețe aglomerate, restaurante tradiționale și o atmosferă care cucerește orice vizitator.

6. San Gimignano, Italia – orașul turnurilor frumoase

La doar câțiva kilometri de Florența se află San Gimignano, un oraș medieval care și-a păstrat aproape intactă silueta de turnuri din piatră. Supranumit „Orașul Turnurilor Frumoase”, San Gimignano oferă o imagine autentică a Toscanei de altădată.

Centrul său istoric, Piazza della Cisterna, este înconjurat de case medievale și străzi pietruite, iar Torre Grossa, cel mai înalt turn al orașului, oferă o priveliște spectaculoasă asupra dealurilor toscane.

Pe lângă arhitectura sa impresionantă, orașul este renumit pentru vinul Vernaccia di San Gimignano, considerat unul dintre cele mai fine vinuri albe din Italia.

Pământul intră într-o „nouă realitate” odată cu atingerea primului sau punct critic climatic, arată un raport istoric
Recomandări
Trucul simplu care îți face ochelarii să arate ca noi. N-ai nevoie de lavetă sau de microfibră
Trucul simplu care îți face ochelarii să arate ca noi. N-ai nevoie de lavetă sau de microfibră
Autostrada A0 Nord Lot 1, noutăţi octombrie. Stadiul actual al lucrărilor
Autostrada A0 Nord Lot 1, noutăţi octombrie. Stadiul actual al lucrărilor
Tesla pregătește Model Y cu autonomie record, datorită unei noi baterii LG. Câți kilometri la un singur „plin” îți promite Elon Musk?
Tesla pregătește Model Y cu autonomie record, datorită unei noi baterii LG. Câți kilometri la un singur „plin” îți promite Elon Musk?
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul
O femeie și copilul ei în cărucior, loviți pe o trecere de pietoni, în București. Mama a murit, micuța este în spital
O femeie și copilul ei în cărucior, loviți pe o trecere de pietoni, în București. Mama a murit, micuța este în spital
Nicola, lecții de viață și confesiuni despre singurătate: „Prietenii s-au sortat singuri de-a lungul anilor”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Nicola, lecții de viață și confesiuni despre singurătate: „Prietenii s-au sortat singuri de-a lungul anilor”. EXCLUSIV
Moneda din 2001 pe care se cer peste 25.000 de lei acum. Motivul pentru care a ajuns să fie căutată
Moneda din 2001 pe care se cer peste 25.000 de lei acum. Motivul pentru care a ajuns să fie căutată
Hamas a predat Crucii Roşii ultimii ostatici israelieni. Donald Trump a ajuns în Egipt Update
Hamas a predat Crucii Roşii ultimii ostatici israelieni. Donald Trump a ajuns în Egipt Update
Revista presei
Adevarul
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum se pregătește Larisa Udilă pentru venirea pe lume a fetiței: „Nu avem nici căruț, nici pătuț”. Toată atenția e spre fiul cel mare: „Nu cred că și-a dorit un frățior” EXCLUSIV
Playtech Știri
Tipuri de scaune care se potrivesc perfect într-un birou elegant (P)
Playtech Știri
Peltea de gutui, reţeta bunicii. Iese de fiecare dată şi nu are conservanţi
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...