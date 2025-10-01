6 aparate electronice vechi pe care s-ar putea să regreți dacă le arunci. Cum le poți refolosi

În goana după „cel mai nou” gadget, multe dispozitive ajung prea repede în sertar sau la gunoi. Doar că nu tot ce pare depășit e și lipsit de valoare: unele aparate au piață second-hand surprinzător de activă, altele se pot refolosi eficient, iar o parte au chiar valoare de colecție. Înainte să renunți la ele, merită să verifici dacă nu ar putea aduce bani, utilitate sau ambele.

Dvd-playerul și colecția de dvd-uri

Când platformele de streaming scot titluri din catalog, singura „garanție” că vei revedea un film rămâne copia fizică. Un DVD-player funcțional îți dă acces instant la colecția ta, fără abonamente, buffering sau dispariții misterioase. În plus, edițiile limitate, box set-urile și titlurile rare pot valora mai mult decât prețul inițial. Chiar dacă aparatul a stat ani în debara, multe modele pornesc fără probleme, iar o revizie de bază (curățare, înlocuire tavă/laser) e ieftină.

Sfat practic: verifică pe site-uri de anunțuri cât se vând titlurile tale; păstrează playerul dacă ai colecție mare sau folosește-l ca unitate de rezervă în vacanțe/case de la țară unde internetul e slab.

iPodurile „vechi” care au devenit piese de colecție

iPod-urile au trecut de la „obsolete” la „iconice”. Modelele timpurii (scroll wheel mecanic), Nano-urile colorate sau Shuffle-urile minuscul se vând bine în stare bună, iar exemplarele sigilate pot atinge sume serioase. Dincolo de colecționari, mulți audiofili laudă simplitatea interfeței și sunetul familiar. Există chiar mod-uri populare: înlocuirea HDD-ului cu carduri flash pentru biblioteci uriașe, baterii noi, carcase polish-uite.

Sfat practic: dacă îl păstrezi, schimbă bateria și treci stocarea pe flash; dacă îl vinzi, fotografiază seria, accesoriile și menționează starea rotiței/porturilor.

HDD/SSD externe „mici”, dar încă utile

Un drive extern de 128–500 GB pare mic în era terabyților, însă rămâne perfect pentru backupuri esențiale: documente, proiecte, fotografii selectate. Un backup offline te salvează la căderi de cloud, ransomware sau erori umane. SSD-urile vechi pot deveni stick-uri bootabile cu un sistem de operare portabil; editorii foto/video le folosesc ca „scratch disk”, gamerii – ca bibliotecă externă.

Sfat practic: rulează un test SMART/health, formatează-l corect și etichetează clar ce conține. Dacă nu îl folosești, îl poți vinde – SSD-urile au încă cerere sănătoasă.

Monitoarele „bulky” care încă muncesc

Un al doilea ecran crește productivitatea aproape indiferent de job. Un monitor mai vechi poate sta permanent pe e-mailuri, documentație, timeline de editare sau meetinguri video, lăsând ecranul principal liber pentru lucru. Piața SH e activă: studenți, freelanceri și gameri caută ecrane accesibile; modelele cu rată mare de refresh, panouri IPS cu bună acuratețe a culorilor sau rezoluții neobișnuite (pentru retro-gaming) sunt la mare căutare. Chiar și unele CRT-uri au valoare pentru consolele clasice.

Sfat practic: testează pixelii, uniformitatea luminii și intrările (HDMI/DisplayPort). Include în anunț suportul, cablurile și orele de funcționare, dacă le știi.

Dronele care încă pot zbura (sau pot dona piese)

Chiar dacă nu mai au stabilizarea ori autonomia modelelor noi, multe drone mai vechi sunt excelente pentru antrenament, ca backup la ședințe foto simple sau ca „donatoare” de piese: gimbal, motoare, controler, baterii compatibile. Brandurile mari (DJI, de pildă) își păstrează bine valoarea; există comunități de pasionați care cumpără pentru reparații, modding sau colecție.

Sfat practic: verifică starea bateriilor (umflare, cicluri), elicele și logurile de zbor. Vinde la pachet cu accesorii; dacă e defectă, declară clar ce funcționează – piesele tot au piață.

Telefoanele mobile/ tabletele „vechi”, încă bune de lucru

Dacă încă pornesc și țin cât de cât bateria, nu le arunca. Un smartphone vechi sau tabletă poate deveni „ecran de mașină” pentru copiii de pe bancheta din spate – pui desene animate sau jocuri simple și îl fixezi pe spătar (există suporturi ieftine pentru tetieră). Îl poți transforma și în navigator dedicat: descarci hărți offline sau îl conectezi la hotspot/wi-fi-ul mașinii și ai ghidaj permanent fără să blochezi telefonul principal. La fel de util ca player media: conectat prin Bluetooth/AUX la sistemul audio, devine sursa ta dedicată pentru muzică, podcasturi ori audiobooks.

Acasă, același telefon/tabletă poate rămâne pornit ca monitor pentru camerele de supraveghere: instalezi o aplicație de vizualizare și îl ții pe un dock, cu ecranul mereu aprins când ai nevoie. Bonus: îl poți repune în circuit ca telecomandă smart pentru TV/box, cadru foto digital sau stație meteo (widget meteo + ceas + calendar). Înainte de reutilizare, resetează-l la setările din fabrică, actualizează-l cât se poate, instalează doar aplicațiile necesare și, dacă bateria e slăbită, ține-l pe alimentare sau schimb-o – e mai ieftin decât un dispozitiv nou.

Înainte să arunci: întreabă-te „pot folosi, vinde sau recicla?”

Regula de aur: dacă un gadget poate fi încă util ție (backup, ecran secundar, player dedicat), păstrează-l. Dacă nu, vezi cât valorează pe piața SH – s-ar putea să te surprindă. Iar când nu mai are relevanță, du-l la centre de colectare pentru a recupera metale și a evita poluarea. Tehnologia se schimbă rapid, dar nu tot ce e „vechi” e și „fără valoare”. Uneori, cel mai bun upgrade e să valorifici ce ai deja