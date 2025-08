3 motive pentru care Samsung A55 e best-buy

Samsung a55 este un telefon de buget foarte apreciat, însă acesta atrage atenția și prin alte caracteristici, nu doar prin prețul său avantajos. Lăsăm deoparte faptul că este una dintre cele mai populare alegeri în rândul persoanelor care au nevoie de un telefon ieftin și bun și ne axăm mai mult pe ceea ce poate oferi. De ce este Samsung a55 best-buy? Ce oferă acesta pe lângă prețul de nerefuzat?

Samsung a55 – 3 motive pentru care merită să cumperi Samsung a55

Dincolo de faptul că Samsung a55 este un telefon Android cu preț bun, acesta reușește să se facă remarcat și prin alte caracteristici. Câteva dintre avantajele sale ar fi robustețea și construcția premium, în ciuda faptului că e, totuși, un telefon ieftin. Totodată, vorbim despre un display care surprinde plăcut și o performanță mult mai bună decât performanța pe care o oferă alte telefoane din aceeași categorie de preț.

Robustețea și construcția premium, display-ul impresionant de atractiv prin specificațiile sale, performanța superioară în raport cu prețul, toate acestea sunt motive pentru care Samsung a55 este best-buy. Vorbim mai pe larg despre fiecare în rândurile de mai jos.

Samsung a55 este un telefon robust, rezistent, cu o construcție premium din sticlă și metal

Pentru prima dată în istoria telefoanelor Samsung A5, odată cu lansarea Samsung a55 se renunță și la construcția din plastic care conferea smartphone-urilor un aspect ieftin. Samsung a55 vine cu o construcție mult mai robustă din sticlă și metal, o construcție care, pe lângă robustețe și rezistență, îi mai oferă și un aspect premium.

Dacă vrei un telefon de buget, dar care să se simtă în mână ca un telefon high-end, ca un Galaxy S24 Ultra, de exemplu, atunci Samsung a55 este o alegere inteligentă. Acesta aduce și mai mult cu modelele de telefoane mai scumpe, cu atât mai mult cu cât designul celor trei camere din spate este atrăgător, iar marginile sunt rotunjite.

În plus, în ciuda dimensiunilor de 158,2 x 76,7 x 8,2 mm și a greutății care întrece Samsung a54 cu 10g, este un telefon ergonomic. Greutatea puțin mai mare se datorează și ramei din metal care îi conferă un aspect mai plăcut.

Cele 4 culori Iceblue, Lilac, Navy și Lemon contribuie și ele la atractivitate și-l fac plăcut din punct de vedere estetic. Pentru prețul său de până în 2000 de lei, Samsung a55 rămâne unul dintre telefoanele cele mai plăcute la atingere, cele mai atractive, dar și cele mai rezistente. În plus, construcția premium este ceva nou, așadar merită să faci upgrade-ul la un telefon din plastic la unul cu construcție din sticlă și metal.

Samsung a55 vine cu un display impresionant, de calitate bună

Dacă nu ai telefonul Samsung a54, atunci nici să nu-l iei. Samsung a55 este o alegere mai bună și din punct de vedere al display-ului. În acest sens, vine cu un display puțin mai mare, dar care nu-i afectează ergonomic, de 6.6 inch, o rezoluție de 2400 x 1080 pixeli și suport HDR 10 garantat.

Rata de refresh, de această dată, este o rată de refresh variabilă între 120Hz și 60Hz. Faptul că vorbim despre o rată de reîmprospătare variabilă înseamnă că avem de-a face cu un telefon de buget capabil să conserve foarte bine energia. Această rată de refresh adaptabilă contribuie la un consum mai mic de energie și, în final, la o autonomie baterie mult mai bună.

Display-ul Samsung a55, spre deosebire de cel al Samsung a54, este și mult mai rezistent la zgârieturi și șocuri. Asta înseamnă un smartphone robust nu doar în ceea ce privește construcția, ci și în ceea ce privește ecranul. Ecranul este protejat de Gorilla Glass Victus+ care oferă o protecție superioară față de Gorilla Glass 5 cu care ne-am întâlnit pe generația anterioară.

Ecranul este capabil să ofere mai mult decât ce oferă alte display-uri ale altor telefoane ieftine. Fie că vrei să vizionezi conținut media, conținut pe rețelele sociale, să editezi video și foto, să te joci, cu Samsung a55 te bucuri de o experiență de utilizare plăcută.

În plus, nici ochii nu obosesc atât de repede, iar luminozitatea display-ului este bună. Chiar și în condiții de lumină intensă, nu vei întâmpina dificultăți în a viziona conținutul care te interesează.

Samsung a55 oferă performanțe mult mai bune pentru categoria sa de preț

Performanța generală a telefonului Samsung a55 este mult mai bună decât ne-am fi așteptat de la un telefon de buget cu preț de până în 2000 de lei. Aceste performanțe îmbunătățite pot fi puse pe seama trecerii de la chipset-ul Exynos 1380 la chipset-ul Exynos 1480 4 nm.

Samsung a55 oferă performanțe foarte bune și în gaming. Dacă îți place să te joci jocuri pe telefonul mobil, pe Samsung a55 poți descărca jocurile tale preferate. Telefonul nu se supraîncălzește, fluiditatea există, aplicațiile se deschid repede fără întârzieri, nu există lag între comenzi și reacții.

Odată cu noul chip Exynos 1480 putem vorbi, după cum menționam și puțin mai sus, despre o eficiență energetică mult mai bună. Așadar, nu doar că vorbim despre un Samsung a55 cu performanțe foarte bune, ci și despre un telefon Android ieftin, dar cu o durată de viață a bateriei încântătoare.

Bateria are o capacitate de 5.000 mAh, însă în ciuda faptului că aceeași capacitate am văzut-o și pe Samsung a54, Samsung a55 are o autonomie mult mai bună. Aceasta, chiar și într-o zi de utilizare foarte intensă, rezistă până la finalul zilei. Ba chiar s-ar putea să mai rămâi cu încă 30-40% după toate acțiunile și toate jocurile pe care le-ai jucat.

După cum se vede, Samsung a55 merită achiziționat din mai multe puncte de vedere și are o mulțime de avantaje. Construcția și faptul că este un telefon rezistent, al cărui ecran nu se zgârie ușor, sunt doar câteva dintre aceste avantaje. Pe lângă rezistentă, oferă performanțe mult mai bune decât alte telefoane din aceeași categorie de preț, iar când vine vorba de durata de viață a bateriei, Samsung a55 nu dezamăgește nici la acest capitol.