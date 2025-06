„28 Years Later” readuce teroarea pe marele ecran: ce trebuie să știi despre noul film al seriei care a redefinit genul horror

La aproape trei decenii de la izbucnirea epidemiei Rage în Marea Britanie, universul horror post-apocaliptic imaginat de Danny Boyle revine în forță cu „28 Years Later”, un nou capitol cinematografic așteptat cu sufletul la gură de fanii genului. Distribuit în România de InterComFilm, filmul va ajunge în cinematografe pe 20 iunie, relansând o franciză cult care a schimbat pentru totdeauna felul în care privim zombii pe ecran.

Filmul vine cu un mix de nostalgie, tensiune extremă și o abordare contemporană a temelor apocaliptice, într-un moment în care lumea reală a trecut deja prin propriile crize sanitare și sociale. Dacă ai fost marcat(ă) de atmosfera copleșitoare din „28 Days Later” și „28 Weeks Later”, pregătește-te pentru un nou val de teamă și adrenalină pură.

Cum a început totul: o recapitulare a seriei

Primul film din trilogie, „28 Days Later”, regizat de Danny Boyle și scris de Alex Garland, a fost lansat în 2002 și a devenit rapid un fenomen cultural. Cu o estetică brută, filmat aproape în întregime pe cameră digitală, și cu o atmosferă de groază minimalistă, pelicula l-a transformat pe Cillian Murphy într-o vedetă internațională și a redefinit imaginea zombiului clasic. Spre deosebire de filmele anterioare din gen, zombii din „28 Days Later” nu se târăsc încet, ci aleargă cu o furie animalică, fiind infectați cu virusul Rage – un concept care a influențat generații întregi de creatori.

În 2007, a urmat „28 Weeks Later”, regizat de Juan Carlos Fresnadillo. Acțiunea se mută la șase luni după evenimentele din primul film, într-o Londră în care forțele NATO încearcă să repopuleze orașul. Deși mai comercial, sequel-ul a păstrat atmosfera sumbră și temele majore – neîncrederea, izolarea și instinctul de supraviețuire. A introdus noi personaje și a explorat ideea că, oricât am încerca să reconstruim, haosul nu e niciodată departe.

După ani de zvonuri și amânări, „28 Years Later” pare a fi culminarea unei viziuni începute în urmă cu mai bine de douăzeci de ani. Danny Boyle se întoarce în regia acestui nou film, iar Alex Garland semnează din nou scenariul, ceea ce oferă încredere fanilor că vor primi o continuare fidelă spiritului original. În plus față de asta, Cillian Murphy se află în scaunul de producător executiv de data asta.

„28 Years Later”: un viitor sumbru, dar familiar

Detaliile despre noul film au fost ținute în mare parte sub tăcere, însă tot ce pot să spun fără spoilere este că „28 Years Later” are loc într-o lume unde virusul Rage a lăsat urme adânci, nu doar fizice, ci și psihologice. Lumea nu mai este aceeași, iar supraviețuitorii nu mai luptă doar cu infectații, ci și cu traumele, pierderile și colapsul civilizației.

Filmările au avut loc în locații izolate din Scoția și Anglia, ceea ce sugerează o atmosferă și mai opresivă decât în primele două filme. După două filme intense și construite cu o tensiune psihologică impecabilă – 28 Days Later (2002) și 28 Weeks Later (2007) – noul 28 Years Later schimbă direcția, alegând să pună accentul mai degrabă pe latura umană și emoțională a poveștii decât pe frica viscerală care a definit seria până acum.

Abordarea vizuală promite să fie mai grandioasă, dar fără a pierde intimitatea care a făcut seria atât de memorabilă. Boyle a declarat că s-a inspirat din evenimentele recente din lume – pandemii, conflicte, colapsuri sociale – pentru a crea un film care este la fel de mult un comentariu social, cât și un thriller de groază.

Final deschis, promisiune de mai mult

Deși nu atinge nivelul cerebral al primelor două filme, 28 Years Later reușește să ridice întrebări despre ce înseamnă să fii viu într-o lume care a murit de mult. Și poate cel mai important este faptul că finalul rămâne suficient de deschis pentru o posibilă continuare.

Există o promisiune nerostită că povestea nu s-a încheiat. Câteva cadre de final lasă loc speculațiilor, iar întrebările rămase fără răspuns sugerează că o a patra parte nu este exclusă. Poate următorul film va găsi acel echilibru ideal între tensiune psihologică, horror autentic și dramă umană – rețeta care a făcut seria 28 un clasic.

De ce să nu ratezi filmul în cinema

„28 Years Later” este gândit să fie o experiență cinematografică completă. Cu o coloană sonoră amenințătoare, o cinematografie viscerală și o regie care îți face inima să bată cu 120 de bătăi pe minut, filmul nu este făcut pentru a fi văzut pe telefon sau acasă, ci pe un ecran mare, într-o sală întunecată, cu sunet surround. Atmosfera contează, iar „28 Years Later” promite să ofere acea combinație unică de panică, melancolie și suspans care a consacrat seria.

Distribuitorul InterComFilm aduce filmul în cinematografele din România începând cu 20 iunie, deci e momentul perfect să revezi primele două filme pentru a intra în atmosferă. Dacă îți place genul horror cu substrat social și nu te dai în lături de la o porție serioasă de tensiune psihologică, acest film este pentru tine.

Poți deja să rezervi bilete sau să urmărești trailerele online, dar ține minte: nimic nu egalează impactul pe care îl are acest gen de film atunci când îl trăiești împreună cu o sală întreagă, fiecare spectator ținându-și respirația.