Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 07:30
de Ozana Mazilu

28 octombrie, o zi care a schimbat lumea: de la unirea Basarabiei la începutul fascismului și tensiunile Războiului Rece

28 octombrie, o zi care a schimbat lumea: de la unirea Basarabiei la începutul fascismului și tensiunile Războiului Rece
28 octombrie – o zi cu momente istorice decisive

De-a lungul istoriei, ziua de 28 octombrie a fost martora unor momente care au redefinit echilibrul politic, social și științific al lumii. De la recunoașterea internațională a unirii Basarabiei cu România până la ascensiunea fascismului în Italia și criza rachetelor din Cuba, această dată oferă o imagine clară asupra felului în care istoria se repetă sub forme diferite, dar cu ecouri similare.

Unirea Basarabiei cu România, un moment al recunoașterii internaționale

La 28 octombrie 1920, un moment decisiv pentru România avea să fie consfințit prin semnarea Tratatului de la Paris. Prin acest document, Marea Britanie, Franța, Italia și Japonia recunoșteau oficial unirea Basarabiei cu România, considerând că acest pas era „justificat din punct de vedere geografic, etnografic, istoric și economic”. Era o validare a luptei duse de românii de peste Prut pentru autodeterminare, dar și o confirmare a poziției României Mari în contextul postbelic.

Această recunoaștere a venit după doi ani de incertitudine și tensiuni diplomatice, într-o perioadă în care Europa încerca să se reconstruiască după Primul Război Mondial. În plan intern, unirea Basarabiei fusese votată de Sfatul Țării la 27 martie 1918, dar lipsa unei confirmări externe făcea ca actul să fie fragil. Tratatul din 1920 a fost, așadar, nu doar o victorie diplomatică, ci și un pas esențial spre stabilitatea regională.

Pentru România modernă, acest moment a reprezentat consolidarea unui vis istoric – acela al unității naționale. În același timp, a fost o dovadă a importanței recunoașterii internaționale în validarea marilor schimbări teritoriale și politice.

Marșul asupra Romei – începutul unei ere întunecate

Tot pe 28 octombrie, dar în 1922, Europa asista la nașterea unui nou regim politic care avea să schimbe cursul istoriei: fascismul italian. În acea zi, Benito Mussolini și adepții săi au organizat celebrul „Marș asupra Romei”, un eveniment prin care au forțat guvernul liberal să cedeze puterea. În doar câteva zile, regele Victor Emanuel al III-lea l-a numit pe Mussolini prim-ministru, iar Italia a intrat într-o perioadă de dictatură care avea să dureze două decenii.

Acest eveniment a devenit un model de inspirație pentru alte mișcări totalitare din Europa, inclusiv pentru ascensiunea nazismului în Germania. 28 octombrie 1922 este, prin urmare, una dintre datele care marchează începutul sfârșitului pentru democrațiile fragile ale continentului.

Dincolo de aspectul politic, Marșul asupra Romei arată cât de rapid se poate transforma o mișcare populistă într-un regim autoritar atunci când contextul economic și social o permite. Criza economică, frica de comunism și dorința de ordine au creat terenul perfect pentru ca fascismul să prindă rădăcini.

Criza rachetelor din Cuba și alte momente științifice și geopolitice

Pe 28 octombrie 1962, lumea respira ușurată: după aproape două săptămâni de tensiune maximă, Uniunea Sovietică și Statele Unite ajungeau la un acord pentru retragerea rachetelor nucleare sovietice din Cuba. A fost punctul culminant al celei mai grave crize a Războiului Rece, când omenirea s-a aflat la un pas de un conflict nuclear global.

Președintele american John F. Kennedy și liderul sovietic Nikita Hrușciov au reușit, prin negocieri intense, să evite o catastrofă. Acest moment a schimbat radical politica internațională, ducând la stabilirea unei linii directe de comunicare între Washington și Moscova – celebrul „telefon roșu” – și la o perioadă de relativă destindere între marile puteri.

Tot pe 28 octombrie, dar într-un alt registru, 1869 marchează o descoperire fundamentală pentru știință: Dmitri Mendeleev publică o versiune esențială a tabelului periodic al elementelor. Această inovație a pus bazele chimiei moderne și a oferit o nouă înțelegere a materiei, deschizând drumul pentru numeroase descoperiri ulterioare.

O zi care leagă trecutul de prezent

Privind în ansamblu, 28 octombrie este o zi în care istoria a respirat în ritmuri foarte diferite: triumf și recunoaștere pentru români, începutul unei dictaturi în Italia, tensiune și eliberare în timpul Războiului Rece, descoperiri științifice ce au schimbat lumea.

Această dată demonstrează că istoria nu se scrie niciodată într-un singur sens. Evenimentele care au loc în aceeași zi, la distanță de ani sau secole, pot reflecta teme recurente – puterea, cunoașterea, supraviețuirea. Fiecare 28 octombrie este, astfel, o fereastră spre modul în care oamenii aleg să reacționeze în fața schimbării: prin luptă, prin descoperire sau prin compromis.

Istoria nu este doar un șir de date, ci o lecție continuă despre alegeri. Iar 28 octombrie, cu toate ecourile sale, rămâne o dovadă clară a faptului că o singură zi poate purta în ea greutatea întregului secol.

Cum poți recupera anii de vechime pierduți din cauza angajatorilor care nu au declarat contribuțiile
Cum funcționează sistemul e-SIGUR, radarele care identifică șoferii pe străzile din România. Cum te poți trezi cu dosar penal
Trei cutremure puternice au lovit Turcia. Unul dintre ele, resimţit uşor şi în România
Calendar plăți noiembrie 2025. Când se virează pensiile, indemnizațiile de creștere copil și ajutoarele pentru handicap
Permisul de conducere digital, direct pe telefon, introdus oficial în Europa. Ce trebuie să știi despre viitorul carnet de șoferi disponibil și în România
Cum funcționează pastilele pentru ADHD. Un nou studiu pare să fi găsit, în sfârșit, soluția
Dacă tot pot să conducă de la 16 ani în România, acum există un curs de conducere defensivă pentru adolescenți. Așa evită accidentele în trafic
Cum te pensionezi în România – documentele obligatorii care nu trebuie să lipsească și adeverințele de la angajator
